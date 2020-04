Corona-Drama auf Cruiser Zaandam geht weiter

Das Tauziehen um das Schicksal von mehreren Tausend Menschen an Bord des Kreuzfahrtschiffs Zaandam auf seinem Weg nach Florida geht weiter.

Nachdem Floridas Gouverneur Ron Desantis erklärt hatte, er wolle das Schiff mit seinen inzwischen acht Corona-Infizierten nicht in den Haufen von Fort Lauderdale einlaufen lassen, stellte sich inzwischen auch die Bezirkskommission quer.

No vote today on Zaandam/Rotterdam coming to @PortEverglades. Unified Command says more work has to be done on plans submitted by Holland America. Cruise line will work to create a suitable plan. You can find a list of conditions https://t.co/IxN1o71ktr