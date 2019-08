Damm droht zu brechen – ganzes Dorf evakuiert

Die rund 6500 Bewohner der Ortschaft Whaley Bridge mussten am Donnerstag ihre Häuser verlassen. Der Grund: Nach fünf Tagen heftiger Regenfälle in den East Midlands von England droht nun ein Damm zu brechen. Das könnte zu einer Katastrophe grösseren Ausmasses führen, denn die 1,13 Milliarden Liter Wasser aus dem Toddbrook-Stausee könnten in Richtung Stadt fliessen.

Die Polizei von Derbyshire ordnete die Evakuierung an, weil schon jetzt Teile des Damms eingebrochen sind. Die Behörden forderten die Menschen auf, «Kleider und Medikamente für mehrere Tage» einzupacken und ihre Haustiere nicht zu vergessen.

Situation droht zu eskalieren

Wie die Umweltbehörde auf Twitter mitteilte, besteht zurzeit «Lebensgefahr», weil der Pegel des Flusses Goyt aufgrund der Wassermassen aus dem Stausee «rapide ansteigen» könnten. Die Einsatzkräfte versuchen mit Hochdruck, den Damm wieder abzudichten. Doch schon für Donnerstagabend werden erneut kräftige Regenmengen erwartet.

This is not a decision that has been taken lightly and we appreciate that there is significant impact on this community, however, this is an unprecedented, fast-moving, emergency situation.