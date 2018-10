Darum streiten sich zwei Staaten um diesen Felsen

Der Felsen liegt im Arktischen Ozean und ist nur knapp 1,3 Quadratkilometer gross. So klein seine Fläche, so kurz sein Name: Hans. Auf der Mini-Insel gibt es weder Einwohner noch Vegetation. Doch Dänemark und Kanada streiten sich seit Jahrzehnten um ihren Besitz.

Wem Hans Island gehört, ist nicht geklärt und war den beiden Staaten bis vor 1984 auch egal. Was den Knatsch dann entfachte, sehen Sie im Video. Spoiler: Es geht um Flaggen und Alkohol.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro7/Sat1.

(20 Minuten)