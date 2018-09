Wer sitzt in dieser Gondel zum Gipfel auf dem Gipfel?

Sie haben es sicher vermutet: Es geht um das dritte Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Kim Jong-un und Südkoreas Moon Jae-in.

Zum Abschluss des dreitägigen Treffens, das erstmals in Pyongyang stattfand, erfüllte der nordkoreanische Machthaber seinem südkoreanischen Kollegen einen grossen Wunsch: Von der nordkoranischen Seite aus den als heilig verehrten Berg Paektusan an der Grenze zu China erklimmen zu dürfen. Denn Moon ist offenbar ein begeisterter Berggänger, der mindestens schon zweimal im Himalaya war, wie der südkoreanischen Presse zu entnehmen ist.

«Die Chinesen sind eifersüchtig auf uns»

Allzu viel sportliche Aktivitäten mussten die beiden indes nicht an den Tag legen. Nach einem kurzen Flug wurden sie mit ihren Gattinnen und einem grossen Tross in Fahrzeugen zum Paektusan gefahren, bevor sie in einer Gondel die Spitze erreichten.

«Viele Südkoreaner kommen über die chinesische Seite hier hoch», sagte Moon zu Kim. «Ich aber habe mir geschworen, diesen Berg nur über unseren Boden zu erreichen. Doch die Zeit verging schnell und ich dachte, dass mein Wunsch wohl nie in Erfüllung gehen würde.»

Moon liess es sich denn auch nicht nehmen, eigenhändig Wasser aus dem Bergsee, dem «See des Himmels», in eine Flasche abzufüllen. «Die Chinesen», sagt Kim, «sind eifersüchtig auf uns, weil sie von ihrer Seite her nicht zu dem See gelangen, aber wir schon.»

Zwei Tonnen Pilze als Geschenk

Neben dem Besuch auf dem Paektusan hielt Kim noch eine weitere Aufmerksamkeit für seinen Gast parat: Vor Moons Rückflug schickte er Pilze als Geschenk an das Nachbarland und davon nicht zu knapp: zwei satte Tonnen!

Es handle sich um Edel-Reizker aus Nordkorea, sagte ein Sprecher Moons. Die Pilze sollen in den nächsten Tagen an Mitglieder von Familien verteilt werden, die durch den Korea-Krieg (1950-53) auseinandergerissen wurden.

Abbau-Pläne um die Atomanlage Yongbyon

Beim dreitägigen Treffen in Pyoangyang hatte Kim neue Abrüstungsangebote im Streit um das Atomwaffenprogramm des Landes gemacht. In der gemeinsamen Gipfel-Erklärung bot er an, die wichtige Atomanlage Yongbyon abzubauen, wenn die USA Entgegenkommen zeigten.

Auch will Kim eine Raketenstartanlage an der Westküste unter Aufsicht von ausländischer Experten komplett demontieren. Der Machthaber bekräftigte seine grundsätzliche Bereitschaft zur Abrüstung, liess aber weiter offen, wann und wie sein Atomwaffen- und Raketenarsenal konkret abgebaut werden kann.

Am nächsten Montag will Moon US-Präsident Donald Trump in New York persönlich über die Gipfel-Ergebnisse unterrichten.

(gux)