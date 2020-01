Löst der Angriff nun den grossen Krieg aus?

Nach dem US-Raketenangriff auf den iranischen General Soleimani hat Iran «schwere Rache» angekündigt und mit einem «historischen Alptraum für die USA» gedroht. Die Ankündigung hat der Iran nun wahrgemacht und in der genannten «Operation Märtyrer Soleimani» mehr als ein Dutzend Raketen auf zwei US-Militärstützpunkte im Irak abgefeuert.

Wo gingen die Raketen nieder?

Auf dem wichtigen Militärflugplatz Al Asad Air Base gingen sechs Raketen nieder. Zudem wurde ein Stützpunkt bei Erbil im Nordirak getroffen. Insgesamt sind im Irak 6000 amerikanische Truppen stationiert. Der Angriff erfolgte einen Tag nachdem US-Präsident Trump angekündigt hatte, auch Angriffe auf iranische Kulturstätten zu erwägen

Was will der Iran damit?

«Wir suchen nicht die Eskalation oder den Krieg, aber wir werden uns gegen jegliche Aggression verteidigen», sagte der iranische Aussenminister Mohammed Javad Zarif. Das geistliche Oberhaupt Irans, Ayatollah Khamenei, sagte: Die vergangene Nacht sei ein «Schlag ins Gesicht» der USA gewesen. Die US-Truppen müssten die Region verlassen. Ihre Präsenz sei die «Quelle von Korruption». Ein entsprechendes Gesetz hatte das irakische Parlament bereits am Wochenende beschlossen. «Die USA sind der Feind des Irans», so Khamenei.



Der Angriff auf die zwei US-Stützpunkte schürte die Angst vor einer Eskalation weiter. Die Raketenangriffe seien nur ein erster Schritt gewesen, sagte ein iranischer Kommandant im Staatsfernsehen. Der Iran werde die Amerikaner nicht verschonen. Grossbritannien zeigte sich alarmiert: «Wir rufen den Iran dringend auf, solche rücksichtslosen und gefährlichen Angriffe nicht zu wiederholen.» Direkte Auswirkungen hatte der Angriff auf den Ölpreis: Die Sorte Brent verteuerte sich am Mittwoch um 5,1 Prozent.



Gab es Tote?

Es sieht nicht danach aus. Auf Twitter erklärte US-Präsident Donald Trump, die Opferzahlen und die Schäden seien minimal.«So far, so good», twitterte Trump. Das Pentagon teilte mit, man habe keine Kenntnis über Tote. Auch Grossbritannien und Kanada, die ebenfalls Truppen auf den US-Basen unterhalten, melden, dass sie keine Toten zu beklagen haben. Trump will am Mittwoch eine Pressekonferenz zum iranischen Angriff abhalten. Der Iran hatte am frühen Morgen über die Nachrichtenagentur Farsnews mitgeteilt, dass mindestens 80 US-Soldaten getötet und 200 verletzt worden seien.





All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.