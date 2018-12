Das sind die Terror-Opfer von Strassburg

Drei Menschen starben, ein weiterer ist hirntot und zwölf Menschen wurden verletzt, einige davon schwer. Dies sind die Zahlen zum tödlichen Terror vom Weihnachtsmarkt in Strassburg. Nun wurden Details zu den Opfern bekannt.

Unter ihnen befindet sich mit dem 45-jährigen Anupong Suebsamarn auch ein Tourist. Der Thailänder kam in Begleitung seiner Frau Naima erst einen Tag vor dem Attentat in Strassburg an. Der Attentäter Chérif Chekatt schoss ihm direkt in den Kopf. Die Frau des Opfers blieb unverletzt. Passanten wollten den Touristen, der später nach Paris reisen wollte, wiederbeleben – vergeblich.

Niedergeschossen bei Restaurant-Besuch

Wie die Zeitung «Le Figaro» berichtet, handelt es sich beim zweiten Opfer um einen 61-jährigen Bankangestellten. Der Strassburger besuchte zusammen mit seiner Familie ein Restaurant. Nach dem Aperitif wollte er kurz frische Luft schnappen. Dabei traf er auf den Angreifer. Ein Kellner sagte zu Franceinfo: «Ich hörte eine Explosion, da sah ich, wie ein Mann zu Boden sackte und ein anderer weglief.» Kurz vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verstarb der Familienvater.

Ein drittes Opfer erlag den Verletzungen am Donnerstagmittag.

Hirntot nach Kopfschuss

Ebenfalls von einer Kugel niedergestreckt wurde der afghanische Automobil-Mechatroniker Kamal. Aufgrund der schweren Verletzung gilt er als hirntot. Seine Moschee nahm auf Facebook bereits Abschied. «Wir hoffen, dass der Täter lebendig verhaftet wird, damit er sich vor den Menschen, denen er jemand Geliebtes genommen hat, verantworten kann.»

(fss)