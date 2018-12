Was man zum Attentäter weiss – und was nicht

Die Tat Schüsse an 3 Orten

Am Dienstag gegen 19.50 Uhr eröffnete ein Mann beim Weihnachtsmarkt in Strassburg mit einer automatischen Waffen das Feuer. Er verletzte dabei mehrere Personen. Menschen flohen in Panik und versteckten sich in Bars und Restaurants. Bis 21 Uhr schoss er an drei verschiedenen Orten in der Stadt um sich, darunter auf dem Kleberplatz. und lieferte sich Schusswechsel mit Sicherheitskräften und Soldaten. Drei Personen starben, elf weitere wurden verletzt, sechs davon schwer.

Der Täter Gesucht und gefährlich

Der Attentäter ist laut Medienberichten 29 Jahre alt, in Frankreich geboren und wurde bereits in Frankreich und Deutschland verurteilt, unter anderem wegen eines bewaffneten Überfalls. Mehrere französische Newsseiten haben ihn als Cherif Chekatt identifiziert. Diese Information stammt aus Polizeiquellen, ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Chekatt wohnte in Strassburg. Gemäss «France Info» hätte er am Dienstagmorgen wegen eines versuchten Mordes im August dieses Jahres verhaftet werden sollen, war aber nicht zuhause.

Bei den Schusswechseln wurde er von Soldaten verwundet, konnte aber fliehen. Auf der Flucht überwältigte Chekatt einen Taxifahrer und flüchtete mit dessen Auto. Der Lenker ist wohlauf. Am Mittwochmorgen war C. noch immer auf der Flucht. Er gilt als gefährlich und soll mit einer Faustfeuerwaffe und einem Messer bewaffnet sein. In seiner Wohnung wurden laut «Le Parisien» zudem Granaten gefunden. 350 Polizisten und Soldaten suchen unter anderem mit Helikoptern nach ihm.

Das Motiv Radikalisierter Täter

Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus: Anti-Terror-Einheiten der Pariser Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen. Der Täter soll sich radikalisiert haben. Er hatte eine «Fiche S» und galt als Gefährder. Die genauen Hintergründe der Tat liegen allerdings noch im Dunkeln. Ein Bekennerschreiben ist noch nicht aufgetaucht. Bisher hat sich auch keine Organisation zur Tat bekannt.

Wie weiter? Höchste Alarmstufe

Frankreichs Regierung liess nach dem Anschlag die höchste nationale Sicherheitswarnstufe ausrufen. Das bedeute verstärkte Kontrollen an den Grenzen des Landes. Auch Weihnachtsmärkte würden stärker kontrolliert. Die Innenstadt von Strassburg wurde abgeriegelt.

(hal/sda)