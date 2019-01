«Türkische Agenten haben uns fotografiert»

SP-Nationalrat Fabian Molina protestiert beim türkischen Botschafter in Bern – Auslöser ist eine Reise des Schweizer Politikers in die Türkei. Molina wollte sich ein Bild der Menschenrechtssituation vor Ort machen und traf sich deshalb mit Vertretern von Organisationen, die sich für die Stärkung der Zivilgesellschaft engagieren. Das war im Oktober. Die Reise im Osten des Landes endete für einige seiner Gastgeber allerdings tragisch: Nach dem Treffen mit Molina verhafteten türkische Behörden Dutzende Aktivisten.

Ob die Festnahmen mit dem Besuch der Schweizer Delegation in Verbindung stehen, ist schwer zu beurteilen. Die Botschaft in Ankara geht auf Anfrage nicht von einem Zusammenhang aus. «Willkürliche Verhaftungen in Südost-Anatolien gehören zum Alltag. Aber die Treffen mit einer ausländischen Delegation haben sie offenbar nicht davor geschützt», sagt Molina zu 20 Minuten.

Jeder im Osten der Türkei ist ein «Terrorverdächtiger»

Dass Menschen, mit denen er noch vor wenigen Wochen zusammengesessen war, nun festgenommen wurden, beschäftigt Molina: «Das macht mich betroffen. Die Schweizer Botschaft in Ankara hat uns gewarnt, dass die Situation für breite Bevölkerungsgruppen extrem angespannt ist. Als wir dort waren, haben wir beobachtet, wie uns türkische Agenten fotografierten.»

Den Verhafteten wird in den meisten Fällen «Terror-Unterstützung» vorgeworfen. «Der Begriff ist jedoch weit definiert», erklärt Molina. Denn schon eine Person, die mit einem Mitglied der in der Türkei verbotenen Untergrundorganisation PKK verwandt ist, gilt als «Terrorverdächtiger». «Und das ist in dieser Region mehr oder weniger bei jeder Familie der Fall.»

Gefangene werden über das ganze Land verteilt

Wo und unter welchen Bedingungen die Verhafteten sich befinden, sei schwer zu sagen. Meistens würden sie in Gefängnisse in andere Teile des Landes verlegt, damit die Angehörigen sie nicht besuchen und keine Proteste stattfinden könnten. «Schilderungen zufolge sind die Zustände in den Haftanstalten grauenhaft», so Molina weiter. Häufig würden die Inhaftierten gefoltert, indem man sie nicht schlafen lasse oder ihnen den Zugang zu sanitären Anlagen verbiete.

Zusammen mit Vertretern der Cabi-Solidaritätsgruppe Syrien/Kurdistan sowie des Komitees Brückenschlag Zürich–Amed und des Schweizerischen Friedensrates hat der SP-Nationalrat nun einen Protestbrief an den türkischen Botschafter in Bern, Tanju Somer, geschickt: «Wir protestieren in aller Schärfe gegen die willkürlichen Verhaftungen und gegen die gezielte Einschüchterung und Repression gegen regierungskritische Organisationen der Zivilgesellschaft der Türkei und der kurdischen Regionen», heisst es im Text. Gleichzeitig fordern die Unterzeichner des Briefes «die sofortige Freilassung und die Rücknahme der Anklagen».



«Diese Menschen im Gefängnis zu wissen, fährt einem ein»

Für die Schweiz sei es schwierig, etwas gegen die Türkei zu unternehmen, denn die türkische Regierung mache, was sie wolle, so Molina. «In diesem Land existiert keine Rechtsstaatlichkeit.» Der Politiker verlangt, dass die Schweiz auf ein neues Freihandelsabkommen mit der Türkei verzichtet. «Mit Menschen über Folter und Gewalt im Gefängnis zu sprechen und sie zwei Wochen später ebendort zu wissen, fährt einem ein. Dass die Schweiz mit dieser Diktatur ein neues Abkommen will, ist skandalös!»

Der Islamwissenschaftler Urs Gösken von der Uni Zürich versteht, dass man die Unterzeichnung eines Abkommens als Anbiederung an ein Unrechtssystem verstehen kann. «Auf der anderen Seite ist ein Freihandelsabkommen da, um den internationalen Handel zwischen zwei oder mehr Staaten zu erleichtern. Wenn die Schweiz das Abkommen nicht unterzeichnet, wirkt sich das auf die wirtschaftliche Lage der Türkei aus. Möglich, dass dann ausgerechnet die häufig ohnehin schon armen Familien in der Osttürkei am meisten darunter leiden.»

Auf Anfrage von 20 Minuten wollte die türkische Botschaft in Bern weder zu den Verhaftungen noch zur Unterzeichnung des Abkommens Stellung beziehen.

(kle/zos)