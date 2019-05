Deutsche Juden vor dem Tragen der Kippa gewarnt

Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung hat eine Debatte über das Tragen der Kippa in Deutschland ausgelöst. Felix Klein sagte gegenüber Medien, er könne «Juden nicht empfehlen, jederzeit überall in Deutschland die Kippa zu tragen».

Er begründete seine Weisung mit der «zunehmenden gesellschaftlichen Enthemmung und Verrohung». Diese sei ein fataler Nährboden für Judenhass. Etwa 90 Prozent der Straftaten gegenüber Juden seien dem rechtsradikalen Umfeld zuzurechnen, aber auch muslimische Täter ­seien eine Gefahr.

Klein forderte angesichts des starken Anstiegs antisemitischer Straftaten in Deutschland Schulungen für Polizisten und andere Beamte. Es gebe «viel Unsicherheit bei Polizisten und bei Behördenmitarbeitern im Umgang mit Antisemitismus».

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, pflichtete ihm bei: «Es ist seit längerem eine Tatsache, dass Juden in einigen Grossstädten potenziell einer Gefährdung ausgesetzt sind, wenn sie als Juden zu erkennen sind.»

«Werden uns niemals unterwerfen»

Das Statement von Klein ging von BBC bis «Washington Post» durch die Weltpresse und sorgte für viele Twitter-Kommentare, in denen dazu aufgerufen wurde, aus Solidarität eine Kippa zu tragen. Juden abzuraten, eine Kippa zu tragen sei zudem ein «sehr falscher Weg, Antisemitismus zu bekämpfen».

Germany‘s commissioner to combat antisemitism, #FelixKlein, recommends Jews shouldn’t wear kippa in public due to the growing danger they’re facing in Germany‘s society. That’s a very wrong way to fight antisemitism. It’s giving in to it. Declaration of political bankruptcy!