Demonstranten besetzen Staatssender

Im Streit um das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Bolivien haben Demonstranten die Zentralen zweier Staatssender besetzt. Die Sender Bolivia TV und Radio Patria Nueva seien am Samstag (Ortszeit) gestürmt worden.

?? OTRA MUJER VALIENTEElla es Mónica Pacheco, gerente de información Bolivia Tv, tras salir de los predios tomados por los golpista en Bolivia. Reivindica sus derechos y DECLARA abiertamente su apoyo al proceso de cambios que lidera EVO MORALES #ElMundoConEvopic.twitter.com/l6b2HM8X1r– Tania Valentina Díaz (@taniapsuv) November 10, 2019

Dies sagte der Radio Patria Nueva-Chef Ivan Maldonado der Nachrichtenagentur AFP am Samstag: «Wir sind gewaltsam verjagt und bedroht worden», berichtete Maldonado weiter. Die Mitarbeiter seien aufgefordert worden, von ihren Arbeitsplätzen zu gehen, hiess es. Dutzende Mitarbeiter verliessen daraufhin das Gebäude in La Paz unter Rufen hunderter Demonstranten.

Polizei gegen den Präsidenten

Am Freitag stellten sich in mindestens drei Städten Polizisten auf die Seite der Demonstranten. In der Hauptstadt La Paz schlossen sich am Freitag (Ortszeit) dutzende Polizisten einer Demonstration an.

Sie riefen zudem Parolen gegen Morales, wie AFP-Journalisten beobachteten. Das Fernsehen zeigte zudem Bilder von Sicherheitskräften, die Demonstranten die Hände schüttelten.

Zunächst wechselten Polizisten in Cochabamba die Seiten. «Wir haben gemeutert», sagte ein vermummter Polizist vor dem Hauptquartier der Einsatzpolizei in der zentralbolivianischen Stadt. «Wir werden auf der Seite des Volkes sein, nicht bei den Generälen», fügte einer seiner - ebenfalls vermummten - Kollegen hinzu.

In Bolivien gibt es seit Wochen gewaltige Proteste gegen das offizielle Ergebnis der Präsidentschaftswahl, wonach Amtsinhaber Evo Morales knapp den Sieg davontrug. Die Opposition vermutet Wahlbetrug.

