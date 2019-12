Demonstranten greifen US-Botschaft im Irak an

Im Irak haben mehrere Tausend Demonstranten am Dienstag die US-Botschaft in Bagdad angegriffen. Sie marschierten durch Kontrollposten, die den Zugang zur hochgesicherten Grünen Zone in der Stadt regeln, und riefen «Tod Amerika».

Dabei verbrannten sie US-Flaggen und rissen Überwachungskameras aus den Wänden, als irakische Sicherheitskräfte versuchten, sie aufzuhalten, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Hintergrund ist die Wut vieler Iraker über die tödlichen US-Luftangriffe vom Wochenende, bei denen am Sonntag 25 paramilitärische Kämpfer getötet wurden.

Demonstranten attackieren US-Botschaft im Irak

Sicherheitskräfte sichern Botschaftsgebäude

Die Teilnehmer des Trauerzugs für die Getöteten konnten am Dienstag alle Kontrollposten zur Grünen Zone, in der sich die US-Botschaft befindet, ungehindert überwinden. Als die Demonstranten gewalttätig wurden, umstellten irakische Sicherheitskräfte das Botschaftsgebäude.

Mit den Angriffen vom Wochenende hatte die US-Armee auf den Tod eines US-Zivilisten bei einem Raketenangriff auf einen US-Militärstützpunkt im Irak reagiert. Bei dem Angriff im nordirakischen Kirkuk waren mehr als 30 Raketen abgefeuert worden. Die US-Vergeltungsangriffe richteten sich gegen Stellungen radikaler Hizbollah-Brigaden im Irak. Die Reaktion der USA stiess auf scharfe Kritik in Bagdad, Teheran und Moskau.

(sda)