Die Zusammenstösse zwischen Gegnern und Anhängern des bolivianischen Präsidenten Evo Morales sind in der Kleinstadt Vinto in der Provinz Cochabamba ausgeartet. Die Bürgermeisterin Patricia Arce Guzmán, Mitglied der regierenden Partei MAS, wurde am Mittwoch von Demonstranten auf der Strasse attackiert.

Eine Gruppe maskierter Männer schleppte die Frau barfuss durch die Stadt und schrie dabei «Mörderin, Mörderin». Die Regierungsgegner steckten das Rathaus in Brand. Dann übergossen sie Arce mit roter Farbe und zwangen die Frau, auf die Knie zu gehen. Anschliessend schnitten sie ihr die Haare ab.

Wie BBC berichtet, wurde Arce zudem gezwungen, ein Rücktrittschreiben zu unterschreiben. Laut den Demonstranten hatte Arce eine Blockade der Regierungsgegner mit Gewalt auflösen wollen. Erst nach mehreren Stunden wurde die Bürgermeisterin der Polizei von Vinto übergeben, die sie anschliessend ins Spital brachte.

Demonstranten schneiden Bürgermeisterin Haare ab

3 Tote seit Beginn der Gewalt

Bei den Auseinandersetzungen vom Mittwoch ist ein junger Mann ums Leben gekommen. Bei Zusammenstössen wurden zudem 95 Menschen verletzt, wie die lokale Zeitung «La Razón» berichtet.

Der 20-Jährige starb in einem Spital in Cochabamba an Herzstillstand, wie ein Arzt gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärte. Damit stieg die Zahl der Toten im Rahmen der seit gut zwei Wochen anhaltenden Proteste gegen die umstrittene Wiederwahl von Staatschef Evo Morales auf drei.

Warum wird in Bolivien protestiert?

Seit der Präsidentenwahl am 20. Oktober liefern sich die politischen Lager des südamerikanischen Landes erbitterte Auseinandersetzungen. Regierungsgegner zweifeln den Sieg von Präsident Morales in der ersten Runde an und fordern eine Überprüfung der Wahl.

Das Oberste Wahlgericht bestätigte Ende Oktober, dass der amtierende Präsident Morales die Wahl mit 47,1 Prozent der Stimmen gewonnen habe. Sein konservativer Herausforderer Carlos Mesa kam auf 36,5 Prozent. Damit erübrigt sich eine Stichwahl, weil der Stimmenanteil mehr als zehn Prozentpunkte auseinander lag.

Zurzeit wird der Ausgang der Präsidentenwahl von der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) geprüft. Die Opposition lehnt allerdings die Überprüfung durch die internationale Organisation ab und fordert den Rücktritt von Evo Morales.



(kle)