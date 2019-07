Demonstranten stürmen Parlament in Hongkong

Regierungskritische Demonstranten in Hongkong sind am Montag in das Parlament der chinesischen Sonderverwaltungszone eingedrungen. Auf Bildern des Fernsehsenders i-Cable News war zu sehen, wie dutzende Maskierte in den Eingangsbereich des Parlaments liefen. Sie hatten zuvor mit einem Metallwagen die Glastüren gerammt und Metallabsperrungen aufgestemmt.

Polizeikräfte im Inneren des Gebäudes, die die Demonstranten zuvor mit Pfefferspray zurückgedrängt hatten, schienen sich tiefer in das Parlament zurückgezogen zu haben. Die Demonstranten sprayten das Honkonger-Wappen Schwarz an und hängten die Britische Kolonialflagge von Hongkong wieder auf. Vor genau 20 Jahren, nach 156 Jahren britischer Kolonialherrschaft übernahm die Volksrepublik China die Souveränität und Kontrolle über Hongkong.

Exactly 22 years after it was taken down protesters have raised the British colonial flag of #HongKong again.



A clear rejection of Chinese rule over the city. #NoChinaExtradition pic.twitter.com/jDbAnbmnZ3