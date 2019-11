Der Anti-Kurden-Film von Erdogan kam nicht gut an

Bei seinem Besuch bei US-Präsident Donald Trump hat der türkische Präsident Erdogan versucht, das Bündnis zwischen den USA und der Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien in Frage zu stellen.

Dazu zeigte er im Weissen Haus einen Film, der Maslum Abdi für Terroranschläge in der Türkei verantwortlich macht.

Abdi ist der Kommandant der von der YPG dominierten «Syrischen Demokratischen Kräfte» (SDF), mit denen die USA gegen den IS gekämpft haben. Bei fünf ebenfalls geladenen republikanischen Senatoren kam das nicht gut an. Sie beurteilten den vierminütigen Film als «unglaubwürdig», als «absurd» und «reine Propaganda».

Here is the video which Erdogan has shown to Trump and US senators at the White House yesterday



It is about Syrian Kurdish YPG/ SDF leader Mazloum Abdi



You can hate Erdogan but this video summarises the feelings of millions of Turkish citizens on Abdi pic.twitter.com/rLOQDp72ha