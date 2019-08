Der Burj Khalifa erstrahlt in den Farben der Schweiz

Am Donnerstagabend erstrahlte der Burj Khalifa in den Schweizer Farben. Die Schweizer Botschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten twitterte ein Bild mit dem Text: «Heute im Rahmen des Schweizer Nationalfeiertags leuchtet das höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa in den Farben der Schweiz.

Tonight for the #SwissNationalDay the tallest building in the world @BurjKhalifa lights up to the colours of the 🇨🇭 flag! #August1st @SwissMFA @HofSwitzerland @emaardubai #Switzerland pic.twitter.com/kdcGSveCKQ