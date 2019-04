Julian Assange und das geplatzte Kondom

Die britische Polizei hat am Donnerstag den Wikileaks-Gründer Julian Assange in der Botschaft Ecuadors in London festgenommen. Seine Flucht im Jahr 2012 in die diplomatische Vertretung hat mit einer fragwürdigen Anzeige wegen Vergewaltigung in Schweden zu tun. Wie es dazu kam:

Juni 2010 Bedrohliches Wikileaks

Vier Jahre nach der Gründung von Wikileaks veröffentlicht die Enthüllungsplattform von Juni bis Oktober 2010 rund 470'000 als geheim eingestufte Dokumente, die mit diplomatischen Aktivitäten der USA und mit den Kriegen in Afghanistan und im Irak zu tun haben.

Juli 2010 So kommt Assange nach Schweden

Im Sommer 2010 lädt die Schwedin Anna Ardin den Wikileaks-Frontmann ein, an einer Konferenz an der Uni Uppsala zum Thema Informationsfreiheit teilzunehmen. Ardin, Mitglied der Christlichen Schwedischen Bruderschaft, hat nachweislich Kontakt zu antikubanischen Organisationen in den USA, die von CIA-Agenten geleitet werden.

August 2010 Die «Vergewaltigung»

Während des Aufenthalts in Stockholm wohnt Assange bei Ardin. Der Wikileaks-Mitgründer wird zudem von der jungen Fotografin Sofie Wilén kontaktiert, die angibt, Regierungsmitarbeiterin zu sein.

In der Nacht zum 14. August 2010 kommt es zwischen Assange und Ardin zum einvernehmlichen Sex. Nach dem Akt bemerkt Ardin, dass das Kondom geplatzt ist. Kurz nach der Veranstaltung an der Uni Uppsala trifft sich Assange auch mit Wilén. In ihrer Wohnung kommt es zunächst zum einvernehmlichen Sex mit Kondom. Am nächsten Morgen haben die beiden wieder Sex – diesmal ohne Kondom.

Die beiden Frauen erzählen einander von der Affäre mit Assange und entscheiden, gemeinsam zur Polizei zu gehen. Dabei will nur Wilén Anzeige erstatten, Ardin begleitet sie lediglich. Ardin erwähnt vor der Polizistin, dass sie ebenfalls Sex mit Assange gehabt habe. Dabei erzählt sie, dass das Präservativ gerissen sei – und beschuldigt erstmals den Australier, es mit Absicht zerrissen zu haben. Die Polizei will Assange am 21. August 2010 für eine Vernehmung festnehmen, doch der Australier ist bereits nach London ausgereist.

Juni 2012 Die Flucht in die Botschaft

Nachdem die schwedische Staatsanwaltschaft wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einleitet, stellt sich Assange der Polizei in Grossbritannien. Er kommt unter Auflagen wieder frei, beantragt aber dann im Juni 2012 Asyl in der ecuadorianischen Botschaft.

Ab 2017 Wegen Hackerangriffen gesucht

2017 stellt die Staatsanwaltschaft in Schweden die Ermittlungen gegen Assange ein. Die britische Polizei nimmt ihn allerdings fest, weil er seine Kautionsauflagen verletzt hat. In den USA wird er noch am gleichen Tag wegen Hackerangriffen angeklagt.





