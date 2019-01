Der höchste Australier hat zwei linke Füsse

Die Idylle ist perfekt: In hellen Sommerkleidern sitzt Familie Morrison strahlend auf einer saftiggrünen Wiese, die beiden jungen Mädchen lehnen den Kopf vertraut an Mama Jenny und Papa Scott, die Ehefrau hat eine Hand auf dem Knie ihres Mannes, die andere auf dem Familienhund. Und sogar dieser scheint für die Kamera zu lächeln.

Doch bei genauer Betrachtung stimmt etwas nicht. Und zwar mit den Füssen des Mannes, der als Premierminister die australische Regierung anführt, wenn er nicht gerade mit seiner Familie für ein offizielles Foto posiert. Anscheinend war das Presseteam etwas übereifrig und ersetzte die etwas angegrauten Turnschuhe des Premiers durch blitzblanke weisse Sneaker.

Zwei linke Schuhe

Dabei liessen die Photoshop-Künste jedoch arg zu wünschen übrig, denn die neuen Schuhe passen überhaupt nicht ins Bild. Sie wirken für den eher stämmigen Mann deutlich zu klein. Und am rechten Bein, das Morrison abgewinkelt hat, prangt ein linker Schuh.

Der Premierminister reagierte mit Humor auf die Panne bei der Bildbearbeitung. Am Mittwoch schrieb er auf Twitter: «Nachricht an mein Amt. Ich habe nicht ums Schuhputzen gebeten. Aber wenn ihr Photoshop nutzt, konzentriert euch auf meine Haare (respektive deren Fehlen), nicht auf die Füsse!»

Morrison stellte zu seinem Tweet ein Bild seiner K-Swiss-Turnschuhe, die er beim Shooting getragen hatte. «Hier sind sie in all ihrer Pracht – die Schuhe meiner Wahl, wann immer ich meinen Anzug ablegen kann.» Auch auf der Website des Premierministers wurde das Bild mittlerweile wieder ausgetauscht.

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! 😀

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq