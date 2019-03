Deutschland will Jihadisten Pass entziehen

Die deutsche Regierung will Kämpfern für ausländische Terrormilizen künftig unter bestimmten Bedingungen den deutschen Pass entziehen lassen. Voraussetzung ist, dass sie eine weitere Staatsbürgerschaft besitzen und volljährig sind.

Die Regelung soll zudem nicht rückwirkend, sondern nur für künftige Fälle gelten. Darauf haben sich Deutschlands Innenminister Horst Seehofer und Justizministerin Katarina Barley geeinigt, wie ihre Ressorts am Montag bekannt gaben.

«Es geht um die konkrete Beteiligung an Kampfhandlungen für eine Terrormiliz im Ausland», erläuterte der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Die Regierung erhofft sich davon auch eine «präventive Wirkung» für die Zukunft, wie eine Sprecherin des deutschen Innenministeriums sagte.

Bislang zählten nur offizielle Streitkräfte

Es sei «schon ein Signal, dass nunmehr über Strafbarkeitsregelungen hinaus auch der Verlust der Staatsangehörigkeit droht, wenn man sich einer Terrormiliz anschliesst».

Bislang bestimmt Paragraf 28 des Gesetzes zur Staatsangehörigkeit, dass ein Deutscher diese verliert, der ohne offizielle Genehmigung «in die Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband eines ausländischen Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, eintritt».

Schon in ihrem Koalitionsvertrag hatten CDU, CSU und SPD vereinbart, dies auch auf jene Deutsche auszuweiten, denen «die konkrete Beteiligung an Kampfhandlungen einer Terrormiliz im Ausland nachgewiesen werden kann».

Neuregelung gelten nicht für aktuell inhaftierte IS-Kämpfer

US-Präsident Donald Trump hatte Deutschland und andere europäische Staaten aufgerufen, mehr als 800 in Syrien gefangene Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zurückzunehmen und vor Gericht zu stellen. Gegen die von syrischen Kurden gefangenen IS-Kämpfer aus Deutschland liegen allerdings bisher nur in wenigen Fällen Erkenntnisse und Beweise vor, die vor Gericht Bestand hätten.

Für diese Dschihadisten, die in der Vergangenheit für den IS gekämpft haben, nun inhaftiert sind und möglicherweise wieder nach Deutschland zurückkehren, gilt die Neuregelung aber genau nicht.

(sda)