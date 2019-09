«Glauben Sie mir, Herr Premier, Sie sind fertig!»

«Mr Speaker» – so wird der Präsident des Unterhauses angesprochen. John Bercow übt sein Amt mit Wortwitz und Überzeugung aus. Unumstritten ist der Politiker aber nicht – nun hat er mitten im Brexit-Streit seinen Rückzug angekündigt. Das sind fünf Momente, für die der klein gewachsene Bercow gross in Erinnerung bleiben wird:

Als er David Cameron befahl, aufhören zu reden

Während einer Parlamentsdebatte Ende April 2014, bei der es um die Privatisierung von Royal Mail ging, führten der damalige Parteichef der Labour Party Ed Miliband und der frühere Premierminister David Cameron eine hitzige Diskussion. Irgendwann wurden die Provokationen Camerons John Bercow zu viel und er befahl: «Ooorder!»

Cameron antwortete: «Aber ich bin doch noch nicht fertig!»

Bercow: «Als Antwort auf diese Frage sage ich, dass der Premierminister fertig ist, und er kann mir glauben, dass er fertig ist.»



(Quelle: Youtube/Matt)

Als er die Parlamentarier zur Ordnung aufrief

Heute gelten die «Oooooorder»-Rufe von John Bercow schon als ein Klassiker. Weltweit bekannt wurden sie erstmals zu Beginn der Brexit-Debatten im Laufe des vergangenen Jahres. Die Videoclips mit seinen Rufen nach Ordnung machten ihn zum Meme, sie wurden zusammengeschnitten, vertont und sogar musikalisiert.(Quelle: Tamedia Webvideo)

Als er einen Minister zu Strafaufgaben verdonnerte

Im Februar 2014 kam es zu einer angeheizten Debatte im Parlament, bei der der damalige Bildungsminister Michael Gove ziemlich laut wurde. Das liess sich John Bercow nicht gefallen.«Herr Gove, Sie sind wirklich ein ziemlich übererregter Mensch! Sie sollten 1000 Mal an der Wandtafel schreiben: ‹Ich werde mich während der Fragerunde des Premierministers benehmen›.»(Quelle: Youtube/news)

Als er den Namen Jeremy Corbyn singend aufrief

The Speaker of the House of Commons sings the ascending major scale of Jeremy Corbyn pic.twitter.com/dUSXAuKUjE

Die Art und Weise, wie John Bercow den Chef der britischen Labour-Partei Jeremy Corbyn ankündigte, sorgte im Netz immer wieder für Gelächter. User nahmen sich sogar die Mühe, die spielerische Ansage in aufsteigenden und absteigenden Tönen in der Musikskala zusammenzuschneiden.

One thing I didn't try was a group of Bercows singing a Jeremy Corbyn major triad (to my ears it's E Flat) pic.twitter.com/8IVYPjFcew