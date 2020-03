Meer spült weltweit Traumstrände weg

Bis Ende des Jahrhunderts wird die Hälfte der Sandstrände weltweit verschwunden sein: Dies besagt eine Studie, die Wissenschaftler der EU und mehrerer europäischer Universitäten dieser Tage im Journal «Nature Climate Change» publizierten.

Bereits bis 2050 werden rund 15 Prozent der Strände so stark erodiert sein, dass sie nicht mehr als solche erkennbar sind. Bis 2100 wird laut Forschern die Hälfte aller Sandstrände um über 100 Meter zurückgehen – damit sind viele dem Untergang geweiht.

Strände weltweit in Gefahr

Betroffen sind auch Strände in dicht besiedelten Gebieten an den US-Küsten, im südlichen Asien, Russland, Argentinien, Chile, Mexiko und auch Europa.

Die Gründe für die Zerstörung der Strände sind der Anstieg der Meeresspiegel und heftigere Stürme, die die Erosion beschleunigen. Die Forscher stellten einen direkten Zusammenhang zwischen der Menge von Treibhausgasen und der Schwere der Schäden an den Stränden fest. Diese belegen mehr als ein Drittel der weltweiten Küstenlinien und dienen auch als Puffer, die das Festland vor Stürmen schützen.

Zudem besitzen viele von ihnen einen nicht bezifferbaren touristischen und sozialen Wert. Gefährdet sind unter anderem mit nahezu der Hälfte der 7100 km Küste besonders viele Strände in Australien.

Aber auch in Florida, in Kalifornien, auf Hawaii oder in Brasilien sind viele Strände betroffen. Die berühmte Copacabana hat schon jetzt grössere Schäden erlitten, wie CNN berichtet. In Miami etwa werden Tausende Tonnen Sand an die Strände gekarrt, um die Erosion auszugleichen. Doch laut Geologen kämpfen die Behörden eine Schlacht, die sie auf lange Sicht nur verlieren können.

