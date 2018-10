Noch über 800 Stunden Fussmarsch bis in die USA

Im zentralamerikanischen Honduras sind vor zehn Tagen 2000 Menschen in Richtung Mexiko aufgebrochen. Seither haben sich viele weitere Migranten dem Zug angeschlossen. Vor einer Woche passierten sie die Grenze zu Guatemala, am Wochenende jene zu Mexiko. Während sich humanitäre Organisationen um das Wohlergehen der Flüchtlinge kümmern, wird der Flüchtlingszug zunehmend zum Politikum.

Wo und wann nahm die Karawane ihren Anfang?

Die Flüchtlinge hatten sich vor mehr als einer Woche von San Pedro Sula im Norden von Honduras in Gang gesetzt. Sie folgten einem Aufruf in Online-Netzwerken zu einem «Migranten-Marsch».

Warum flüchten die Menschen aus Honduras?

Honduras ist von Arbeitslosigkeit und Armut geplagt. Ein Migrant erklärt gegenüber CGNT America: «Wir wollen arbeiten, hier gibt es keine Arbeit.» Dazu kommen eine um den Faktor 20 höhere Mordrate als jene von London und eine verschwindend kleine Aufklärungsrate von unter zehn Prozent.

Wie viele Flüchtlinge sind derzeit unterwegs?

Die Uno geht derzeit von 7233 Personen aus, die sich dem Zug angeschlossen haben. Das, obwohl rund 2500 Flüchtlinge nach Angaben von Guatemalas Präsident Jimmy Morales an der Grenze nach Mexiko die Flucht abgebrochen und sich auf den Weg zurück in ihre Heimat gemacht hätten.

Wo befindet sich der Zug jetzt?

Die Nacht auf Dienstag verbrachte ein Grossteil der Migranten im mexikanischen Tapachula, wenige Kilometer von der Grenze zu Guatemala entfernt.

Was ist das Ziel des Menschenzugs?

Die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Grenzstadt Tijuana liegt noch 4000 Kilometer Fussmarsch entfernt. Das entspricht einer Marschzeit von über 800 Stunden. Ein deutlich beschwerlicherer Weg, der nicht der Küste entlang, sondern durch das Landesinnere an die amerikanische Grenze führt, ist rund 2000 Kilometer lang.

Wie reagiert Donald Trump?

Aktuell benutzt der US-Präsident die Flüchtlinge vor allem als Mittel im Wahlkampf für die anstehenden Midterms. Auf Twitter gibt er die Schuld den Demokraten und den in seinen Augen «läppischen» Einwanderungsgesetzen der USA. Er vermutet, dass sich «kriminelle Drogenhändler, Raubtiere und Terroristen» in dem Zug verstecken, und spricht von einem «Angriff auf unser Land». Zuvor hatte Trump auf Twitter geschrieben, auch Unbekannte aus dem Nahen Osten hätten sich unter die Migranten gemischt. Belege für seine Behauptungen lieferte er allerdings nicht.

Wie übt er nun Druck aus?

Den Migranten droht der amerikanische Präsident mit einem 2000 bis 4000 Mann starken Militäreinsatz, um die Grenze zu schliessen. Den Regierungen von Guatemala, Honduras und El Salvador, die in seinen Augen zu wenig unternommen haben, um den Strom aufzuhalten, will er Hilfsgelder «streichen oder spürbar kürzen».

Wie reagiert Mexiko?

Präsident Enrique Peña Nieto hat auf die Anschuldigungen von Trump mit einer Video-Botschaft reagiert: Er sei bereit, das Vorgehen im Fall des Flüchtlingsstromes zu bereden, erwarte aber zunächst Respekt für das mexikanische Volk. Von der UNO verlangte Peña Nieto Hilfe bei der Abklärung, inwiefern die Flüchtlinge berechtige Ansprüche auf Asyl hätten.

Wie muss man sich die Situation vor Ort vorstellen?

Beim Flüchtlingsmarsch in Richtung USA kamen nach Angaben der Behörden von Honduras zwei Staatsangehörige des zentralamerikanischen Landes ums Leben. Ein Migrant sei am Samstag in Guatemala von einem Fahrzeug gestürzt und gestorben, sagte ein Behördenvertreter. Ein zweiter Honduraner sei am Montag in Mexiko ums Leben gekommen. Zwei weitere Migranten aus El Salvador sind in Gewahrsam, nachdem sie vor ein paar Tagen versucht haben, mit gestohlenen Trucks eine Polizeisperre zu durchbrechen. Abgesehen davon verläuft der Zug weitgehend friedlich. Ein Migrant sagte gegenüber CNN: «Wir wollen zeigen, dass wir nicht kommen, um zu plündern, sondern um zu arbeiten.»

Wie werden die Menschen unterwegs verpflegt?

Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz beliefern die Menschen mit Trinkwasser, Essen dagegen ist knapp. Gemäss USA Today gibt es auch Verwundete, die medizinische Hilfe ablehnen, weil sie nicht von der Gruppe getrennt werden möchten. Sie fürchten, nach einem Spitalaufenthalt abgeschoben zu werden. Ein Sprecher des Roten Kreuzes spricht von «safety in numbers», der Sicherheit in der Masse.

Was ist die nächste Hürde für die Flüchtlinge?

Die mexikanischen Behörden riefen die Migranten auf, sich formal für eine Einreise zu registrieren. Derzeit seien sie irregulär in Mexiko, warnte der Chef der regionalen Migrationsbehörde, Francisco Echeverría. Rund 1000 Migranten stellten einen Antrag auf Asyl, allerdings kann die Bearbeitung der Gesuche bis zu drei Monate dauern.

(mat)