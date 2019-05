Es waren wohl doch keine Yeti-Spuren

Nach einer haarsträubenden Meldung der indischen Armee über angebliche Yeti-Fussspuren im Himalaya sieht sich Nepal zum Widerspruch bemüssigt. «Nach Angaben von Einwohnern und Trägern in der Region kommen solche ungewöhnlichen Fussspuren dort häufig vor und stammen von wilden Bären», sagte der nepalesische Armeesprecher Bigyan Dev Pandey am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

Die indische Armee hatte zu Wochenbeginn Bilder veröffentlicht, auf denen rund 80 Zentimeter lange Spuren im Schnee zu sehen sind. Sie wurden demnach im Himalaya-Gebirge nahe der nepalesisch-chinesischen Grenze aufgenommen. «Zum ersten Mal hat ein Expeditionsteam der indischen Armee mysteriöse Fussabdrücke des legendären Yeti gesichtet», hiess es in dem Twitter-Beitrag der Armee, mit dem sich die Streitkräfte im Internet umgehend zur Zielscheibe des Gespötts machten.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7