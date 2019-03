Die Welt schaltet das Licht aus

Für den Klimaschutz schalten am Samstagabend weltweit Millionen Menschen jeweils um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Die von der Umweltorganisation WWF initiierte Aktion «Earth Hour» beginnt um 7.30 Uhr MEZ auf dem Inselstaat Samoa und endet 25 Stunden später auf den Cookinseln und Französisch-Polynesien.

Auch berühmte Wahrzeichen wie das Opernhaus in Sydney, der weltweit höchste Wolkenkratzer Burj Khalifa in Dubai, die Akropolis in Athen und der Kreml in Moskau werden in Dunkelheit getaucht. In Berlin wollen sich Umweltschützer vor dem verdunkelten Brandenburger Tor versammeln.



(afp)