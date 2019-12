Diese Jihadis wissen nichts vom Ende des IS

«Wenn Sie mit Gefangenen reden», sagt Robar (30), «sagen Sie ihnen nichts über den Tod von IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi oder über die türkische Offensive in Nordsyrien. Die Männer wissen von all dem nichts. Das muss so bleiben.»

Diese Aufforderung begründet der Chef des Gefängnisses im nordsyrischen Hasaka mit Sicherheitsbedenken. «Wir wissen nicht, wie die Gefangenen auf Nachrichten wie die türkische Offensive in Nordsyrien reagieren würden. Gut möglich, dass sie dann meutern und auszubrechen versuchen», erklärt Robar.

Ein Meer aus Dunkelgrau und Orange

Der IS nutzte den Komplex, der ursprünglich eine Schule gewesen war, während seiner Terrorherrschaft als Basis. Jetzt sitzen 5000 seiner Kämpfer hier hinter Gittern: Jeweils 50 oder 100 Männer liegen dicht gedrängt in einer Zelle – eingehüllt in Wolldecken und grellfarbene Overalls, ein Meer aus Dunkelgrau und Orange. Unweigerlich denkt man an Guantánamo.

IS-Anhänger aus 28 bis 36 verschiedenen Nationen sind hier auf drei Stöcken inhaftiert. Auch viele Westeuropäer, die wegen der türkischen Offensive in Nordsyrien aus Gefängnissen nahe der türkischen Grenze ins Landesinnere nach Hasaka geschafft wurden.

«Versehentlich» in den Bauch geschossen

Im kurzen Gespräch mit 20 Minuten erzählt ein belgischer IS-Kämpfer auf der Krankenstation des Gefängnisses die allgemein bekannte Geschichte: Er habe nie für den IS gekämpft, bereue, nach Syrien gekommen zu sein, und fühle sich durch die falschen Versprechungen der Extremisten verraten.

Der junge Mann hat nach eigenen Angaben keinen Darm mehr, ein Kollege habe ihm in Deir al-Zor «versehentlich» in den Bauch geschossen. Auf der Station sieht man Männer, denen Hände, Füsse, Beine, Augen fehlen. Alles Opfer für den IS, für den sie bis zum Schluss kämpften.

Jetzt soll die Welt mehr sehen

Die Mehrheit der 5000 hier in Hasaka Inhaftierten wurde diesen Frühling in Bahguz festgenommen. Wer dem IS bis dorthin gefolgt war, zählt meist zu den hartgesottenen, unbeirrten Jihadisten der Terrormiliz. Es ist wichtig, sich das vor Augen zu halten, wenn einen das Mitgefühl überkommt angesichts der ausgemergelten Gestalten.

«Das Gefängnis wurde als Hochsicherheitsgefängnis konzipiert, denn hier sitzen viele hohe IS-Leute», so Gefängnischef Robar. Vor wenigen Monaten war der Besuch eines solchen Gefängnisses noch undenkbar. Jetzt aber, das sagt Robar ganz offen, wollen die Kurdenmilizen, dass die Welt sieht, wie gefährlich und labil die Lage in Nordsyrien ist und wie hoch die Gefahr, dass es zu Aufständen und Ausbrüchen in den Gefängnissen mit den Jihadisten kommt.

«Diese Gefangenen sind wie eine tickende Zeitbombe»

«Wegen der türkischen Offensive haben wir Wachpersonal abziehen und an die Front verlegen müssen. Viele Länder haben uns auch nicht geglaubt, dass wir so viele IS-Gefangene haben», sagt er. «Diese Gefangenen warten nur auf eine Gelegenheit zum Ausbruch.» Erst vor einem Monat sei es fast zur Katastrophe gekommen. Ein Häftling habe vorgegeben, krank zu sein. Als ein Wärter ihn aus der Zelle habe holen wollen, hätten ihn die anderen Gefangenen überwältigt.

«Sie gelangten auf den Korridor und wollten die anderen Zellen aufschliessen. Das misslang, und wir bekamen die Lage wieder in den Griff. Aber diese Gefangenen sind wie eine tickende Zeitbombe.» Die Massenzellen, wo je 50 oder 100 Mann untergebracht sind, seien natürlich ein Sicherheitsrisiko. Deswegen werde das Gefängnis nun ausgebaut. «Kaum ein Staat nimmt seine Staatsbürger zurück. So bleibt uns keine andere Wahl, als mehr Platz zu schaffen», sagt Rubar.

Gefahr droht auch von aussen. Überall lauern IS-Schläferzellen, die durch den Abzug der Amerikaner aus dem Gebiet weiter erstarken. Gefängnisse zu stürmen und seine Anhänger rauszuholen, ist seit jeher eine Spezialität des IS, eine Signatur dieser Terroristen. «Vor zwei Wochen», berichtet Robar, «eröffneten drei Personen das Feuer auf das Gefängnis. Wir konnten sie verhaften, es waren IS-Leute. So etwas kommt alle paar Wochen vor. Es ist eine Botschaft des IS an die Häftlinge im Innern.»