Diese Regeln gelten ab sofort in Italien

Ab Dienstag und vorläufig bis am 3. April gelten in Italien neue Regeln für das öffentliche Leben. Damit soll die Ausbreitung des Coronavirus erschwert werden. 16 Punkte enthält die Liste, wie «La Repubblica» schreibt. Das sind die Beschlüsse, an die sich die Italiener nun halten müssen:

1. Jede Form von Versammlungen, die an öffentlichen Orten stattfinden oder für die Öffentlichkeit gedacht sind, ist verboten.

2. Sportveranstaltungen und Wettkämpfe sind ausgesetzt. Ausnahme bilden internationale Veranstaltungen, die jedoch ohne Publikum stattfinden.

3. Outdoor-Sport ist nur dann erlaubt, wenn zwischen zwei Personen ein Abstand von einem Meter eingehalten wird.

4. Man sollte vermeiden, sich draussen zu bewegen. Ausgenommen sind jene, die nachweislich aus beruflichen Gründen unterwegs sein müssen. Auch wer gesundheitlich reisen muss, ist entschuldigt. Ansonsten muss eine Notwendigkeit vorliegen. Die Rückkehr nach Hause ist erlaubt.

5. Wer mehr als 37,5 Grad Fieber hat, dem wird dringend empfohlen, zu Hause zu bleiben.

6. Personen, die in Quarantäne sind, müssen zu Hause bleiben.

7. Der Bezug von Ferien sollte erleichtert werden.

8. Die Skigebiete werden geschlossen.

9. Veranstaltungen werden ausgesetzt. Dazu zählen auch kulturelle und religiöse Feste, Freizeit- und Sportveranstaltungen sowie Messen.

10. Der Unterricht in Kindergärten, Schulen und Universitäten findet nicht statt.

11. Zivile und religiöse Zeremonien, also etwa Beerdigungen, werden ausgesetzt.

12. Der Betrieb von Restaurants und Bars ist von 6 bis 18 Uhr gestattet, aber nur, wenn zwischen den Gästen ein Abstand von einem Meter eingehalten wird.

13. Andere kommerzielle Betriebe dürfen offen bleiben, solange der Abstand von einem Meter zwischen den Kunden gewährleistet wird.

14. An Festtagen und vor Feiertagen müssen mittlere und grosse Verkaufsorte (Einkaufszentren oder Märkte) geschlossen sein.

15. Aktivitäten in Fitnessstudios, Sportzentren, Schwimmbädern, Spas sowie in Sozial- und Freizeitzentren sind verboten.

16. Autoprüfungen werden ausgesetzt.

