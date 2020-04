Diese Rennmäuse haben ihr eigenes Mini-Museum

Marianna Benetti und ihr Freund Filippo Lorenzin, beide 30 Jahre alt, haben für ihre beiden Rennmäuse eine Miniatur-Ausstellung gebaut, um die Haustiere während der Quarantäne zu unterhalten. Das Museum stattete das Paar mit sorgfältig kuratierten Aufnahmen klassischer Kunstwerke aus: darunter die Mousa Lisa.

Benetti und Lorenzin stammen beide aus Italien und widmeten sich am 14. Tag ihrer Selbstisolation in ihrem Londoner Zuhause der Gestaltung des Maus-Museums. Dabei gingen sie äusserst detailverliebt vor. Der Ausstellungsraum für die Mäuse Pandoro und Tiramisu enthält auch Mini-Bänke, Kunst-Guides sowie ein Schild mit der Aufschrift «nicht anbeissen». Trotz Warntafel knabberten sie sich bei einem ihrer Besuche durch einen der fein konstruierten Stühle.

«Der Schrei» nagermässig interpretiert

«Ursprüngliche wollten wir ein Puppenhaus basteln aber mein Freund schlug die Idee vor, eine Kunstgalerie mit allen Details zu entwerfen», äussert sich Benetti auf Social Media. Neben der Mona Lisa zeichnete das kunstaffine Paar auch Edvard Munchs «Der Schrei», Gustav Klimts «Der Kuss» und Johannes Vermeers «Mädchen mit dem Perlohrring» für ihre Nager.

Das kreative Paar hat ein Bild ihrer Kreation auf Reddit gepostet und wurde von den positiven Reaktionen darauf überrascht. «Wir haben kein so freundliches Feedback erwartet und freuen uns darauf, der Galerie weitere Kunstwerke hinzuzufügen», sagte Benetti.

After the most surreal 24 hours of our lives, here is the video. Enjoy and support your museums ✨https://t.co/hqjtGtAqBd