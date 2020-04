Dieser Ort gilt als coronafreie Zone

Es gibt Orte auf dieser Welt, wo vieles noch so ist, wie es vor der Corona-Krise schon war. Einer dieser Orte heisst Nauru. Die fast kreisrunde Insel liegt mitten im Pazifik, ganz in der Nähe des Äquators und ist der drittkleinste Staat der Welt, gerade noch grösser als der Vatikan und Monaco. Knapp 13'000 Menschen leben hier auf 21 Quadratkilometern. Bis zur nächstgelegenen Insel des Nachbarlands Kiribati sind es schon 292 Kilometer, bis zum australischen Kontinent fast 3000.

Umfrage Plagen Sie wegen der Corona-Krise manchmal Ängste? Nur manchmal. Bisher komme ich gut klar.

Ja. Immer wieder und immer öfters.

Nein, ich mache mir keine Sorgen.

Die geografische Isolation ist in diesen Tagen ein Segen für Nauru. So weit raus auf den Ozean hat es das Virus noch nicht geschafft. Nauru gilt als coronafreie Zone. Und die Regierung tut alles dafür, dass das auch so bleibt. Wenn Präsident Lionel Aingimea darüber redet, klingt es so, als würde seine Insel von einer Kriegsflotte belagert, die ihre Kanonen mit Viren geladen und auf die Küste gerichtet hat.

«Es ist ein Feind ohne Augenmass, ohne Beherrschung, alles was er tut, ist verschlingen. Und was er verschlingt ist die Gesundheit eines Landes, die Wirtschaft eines Landes», sagt er in einem Video-Interview der Deutschen Presse-Agentur. Diese «Schlacht» könnten die Menschen in Nauru nur gemeinsam gewinnen. «Jeder muss sich an diesem Kampf beteiligen.»

Start der Abwehrmassnahmen im März

Die Abwehrmassnahmen haben schon Mitte März begonnen. Nauru Airlines fliegt seitdem keine anderen Pazifik-Inseln mehr an. Jetzt geht nur noch alle zwei Wochen ein Flug ins australische Brisbane und zurück – früher waren es drei pro Woche. Die etwa 50 Passagiere und Besatzungsmitglieder, die mit diesen Maschinen landen, werden für 14 Tage in einem Quarantänezentrum interniert. Wer Grippe-Symptome zeigt wird getestet. Bisher fielen alle Tests negativ aus.

Im Hafen von Nauru legen noch Frachtschiffe an, die Besatzung darf aber nicht von Bord, die Ladung wird dekontaminiert. Von der einheimischen Bevölkerung hat in den letzten vier Wochen kaum jemand die Insel verlassen. «Wir sind sehr sicher, dass wir das Coronavirus noch nicht auf unserer Insel haben», sagt der Präsident der ehemaligen deutschen Kolonie im Pazifik.

Geografisch isoliert oder politisch abgeschottet

Nauru ist nach der Statistik der Johns Hopkins Universität in den USA einer von nur noch 15 Staaten dieser Welt, die verschont geblieben sind. Bei all diesen Ländern handelt es sich um geografisch isolierte oder politisch abgeschottete Staaten. Nicht bei allen kann man allerdings sicher sein, dass sie tatsächlich coronafrei sind.

- Von den 55 Staaten in Afrika gelten nur das südlich Bergkönigreich Lesotho sowie die Inselgruppe der Komoren vor der Küste Mosambiks als noch nicht von Covid-19 betroffen, was auch mit fehlenden Testmöglichkeiten zusammenhängen könnte.

- Nordkorea hatte bereits im Februar seine ohnehin nur sporadischen Verkehrsverbindungen ins Ausland gekappt und es zu einer Frage der «nationalen Existenz» erklärt, die Einschleppung des Virus zu verhindern. Ob das tatsächlich gelungen ist, wird im Ausland jedoch wegen der engen Handels- und Schmuggelverbindungen zu China bezweifelt.

- In Zentralasien haben Tadschikistan und Turkmenistan noch keine Fälle gemeldet. Turkmenistan ist ähnlich abgeschottet wie Nordkorea, hat aber im Süden eine lange Grenze zum stark betroffenen Iran.

Die zehn anderen Länder sind allesamt Inselstaaten im Pazifik. Bei ihnen kann man wegen der jeweils sehr übersichtlichen Einwohnerzahl und der sehr strikten Einreisekontrollen relativ sicher sein, dass es das Virus dort tatsächlich noch nicht gibt.

(sda)