Dieser intime Moment verzückt das Internet

Zum Abschluss des G7-Gipfels im französischen Biarritz stellen sich die Mächtigen zu einem Gruppenbild zusammen. Bis alle bereit stehen, dauert es einen Moment, den First Lady Melania Trump nutzt, um den kanadischen Premierminister Justin Trudeau zu begrüssen.

Auch davon sind mehrere Fotos entstanden. Diese zeigen einen scheinbar intimen Moment der beiden, während US-Präsident Donald Trump betreten daneben steht.

Die vermutlich unbedeutende Szene geht gerade viral, weil sie offenbar die Fantasie der Social-Media-User anregt.

Looks like even Melania is thinking of an escape plan to Canada #MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/LW6RyO2ULh — (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) August 26, 2019

Schnell wurde ein Hashtag kreiert: #MelaniaLovesTrudeau

Kommt bald die Mauer an der Grenze zwischen den USA und Kanada?

How much longer do we think before the next proposal for a border wall will be between the U.S. and Canada? #MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/VGoaWUsnsN — James Michael Sama (@JamesMSama) August 26, 2019

«Was sieht sie bloss in diesem jungen, attraktiven, athletischen und intelligenten Kanadier»?

I can’t imagine what she sees in that young, handsome, athletic, intelligent, attentive Canadian. #MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/zgXTnmXE0o — The Daily Edge (@TheDailyEdge) August 26, 2019

Wann hat sie je ihren Mann so angeschaut?

Find us ONE pic of Melania looking at her husband like this. Just one. #MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/nrRkn7Sf5L — JulieFryer (@juliefryer) August 26, 2019

People in relationships around the world seeing the photo of Melania and Canada's Justin Trudeau are commenting to their partners: I wish you would look at me the way Melania looks at Justin! #MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/PnY6kueiAQ — (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) August 26, 2019

Doch müsse man sich um die Beziehung von Trudeau zu seiner Freu keine Sorgen machen. Er werde «Champagner nicht gegen Leitungswasser eintauschen».

While #MelaniaLovesTrudeau, Justin is a smart guy. He's not going to trade in champagne for tap water. 🤦‍♀️ pic.twitter.com/aGEepQarNw — Linda Childers (@lindarchilders) August 26, 2019

