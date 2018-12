Donald Trump kommt wieder ans WEF

Das Weisse Haus hat am Dienstag angekündigt, dass US-Präsident Donald Trump auch 2019 das Weltwirtschaftsforum in Davos besuchen wird. «Der Präsident wird wie letztes Jahr wieder teilnehmen», sagte Trumps Pressesprecherin Sarah Sanders in Washington.

Trump hatte bereits dieses Jahr am Weltwirtschaftsforum teilgenommen und dabei etwa Bundespräsident Alain Berset (SP) und Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann (FDP) sowie Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) getroffen. Das WEF findet 2019 vom 22. Januar bis am 25. Januar statt.

Finanzminister Steven Mnuchin werde die Delegation leiten, der unter anderem auch Aussenminister Mike Pompeo und Handelsminister Wilbur Ross angehören werden, so Sanders. Die Tochter des Präsidenten, Ivanka Trump, und ihr Mann, Jahred Kushner, werden ebenfalls nach Davos kommen, kündigte Sanders weiter an.

Gewöhnlich ist es nicht, dass ein US-amerikanischer Präsident zweimal in Folge am WEF teilnimmt. Weder Barack Obama noch George W. Bush nahmen überhaupt jemals am WEF teil.

Trump kommt wieder ans WEF

