Donald Trump will Telefonat veröffentlichen

US-Präsident Donald Trump kündigte am Dienstag an, dass er die Veröffentlichung seines Gesprächs mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky genehmigt hat. Dies angesichts eines drohenden Amtsenthebungsverfahrens.

Der demokratische Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Repräsentantenhaus, Adam Schiff, warf der US-Regierung vor einigen Tagen vor, dem Kongress Informationen über die Aussage eines Whistleblowers vorzuenthalten.

Trump sagt: «Fake News»

Der «Washington Post» zufolge hatte dieser gemeldet, dass Trump einem ausländischen Führer in einem Telefonat ein Versprechen gemacht habe. Das Land, um das es gehe, sei die Ukraine, hiess es am Freitag in einem weiteren Bericht der Zeitung. Um welchen ausländischen Politiker es gegangen sein und worin das «Versprechen» bestanden haben soll, konkretisierte das Blatt nicht.

Trump nannte die Berichterstattung «Fake News». Er wisse, dass bei solchen Telefonaten Geheimdienste mithörten. «Mit diesem Wissen bin ich nicht so dumm, mich in so einem Gespräch mit einem ausländischen Führer unangemessen zu äussern», schrieb er auf Twitter.

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....