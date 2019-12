Drei Familienmitglieder sterben in Hotelpool

Was für eine Tragödie kurz vor Weihnachten: In einem Hotel an der Costa del Sol im Süden Spaniens kamen laut «Mirror» am Dienstagnachmittag gleich drei Mitglieder einer britischen Familie ums Leben. Zu dem Unglück kam es, nachdem ein 9-jähriges Mädchen beim Schwimmen im Pool des Hotels Club La Costa World im Ferienort Mijas in Not geraten war.

Der Bruder (16) sowie der Vater (52) des Mädchens sprangen hinterher, um es zu retten. Die Mutter alarmierte in der Zwischenzeit den Notruf. Doch für die drei kam jede Hilfe zu spät.

Die Todesursache ist Medienberichten zufolge noch unklar. Wie ein Insider gegenüber dem «Mirror» berichtet, inspizierten Polizeitaucher am Nachmittag den Pool. Dabei wurde vor allem die Poolpumpe genauer untersucht.

Tödlicher Zwischenfall im Februar

Erst im Februar war es im gleichen Ferienort zu einem Zwischenfall gekommen. Nach der Ankunft in Mijas checkte eine britische Familie mit ihren drei Kindern ebenfalls im Hotel Club La Costa World ein und ging danach zum Eisessen in ein nahes Einkaufszentrum.

Da kam es zum Drama: Die neunjährige Tochter brach nach dem Essen des Glaces zusammen. Trotz sofortiger Erstbehandlung starb das Kind kurze Zeit später im Spital. Das Mädchen hatte laut der britischen «Sun» einen schweren allergischen Schock erlitten. Die Neunjährige soll allergisch auf Milch und Nüsse gewesen sein.



(mon)