Drei Tote nach Schüssen vor Walmart

Ein Schütze hat am Montagmorgen gegen 10 Uhr in Duncan, Oklahoma, in einem Walmart das Feuer eröffnet. Dabei sind mindestens drei Personen ums Leben gekommen.

Laut der Oklahoma Highway Patrol sei der Schütze ganz in schwarz gekleidet gewesen. Wenig später wurde bestätigt, dass er mittlerweile verstorben ist.

Wie die Polizei weiterhin berichtet, habe sich die Situation um den Walmart mittlerweile beruhigt. Es sei kein aktiver Schütze mehr vor Ort und für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr mehr.

(doz)