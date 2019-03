«Ich bringe Kindern Medis nach Venezuela»

Venezuela befindet sich in der Krise. Gewalt, massive Versorgungsengpässe und grosse politische Unsicherheit beherrschen das Land. Der Plan von Venezuelas selbsternanntem Übergangspräsidenten Juan Guaidó, gegen den Willen des umstrittenen Staatschef Nicolás Maduro die an der Grenze blockierten Hilfsgüter in das Land zu bringen, scheiterte am harten Vorgehen der Sicherheitskräfte.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen haben seit 2015 insgesamt rund 2,7 Millionen Menschen Venezuela verlassen. Etwa 2000 Venezolaner leben in der Schweiz – und bangen täglich um das Wohl ihrer Familie und Freunde in der Heimat.

Gabriela: «Mein Cousin ist in Haft, weil er eine Zukunft wollte»

Die Rechtsanwältin Gabriela Sarmiento (47) ist 2010 in die Schweiz gekommen. In Venezuela sei es zu gefährlich geworden, für sie als Anwältin sowieso. «Ausserdem wollte ich eine Familie gründen in einem Land, das sicher ist.» Kaum in der Schweiz, wurde sie schwanger. Ihre Tochter kann hier in Sicherheit aufwachsen.

Ihre Tante dagegen hatte weniger Glück. «Ihr Sohn hat wie viele andere Studenten auch demonstriert, weil er sich mehr Perspektiven, weniger Unterdrückung wünschte. Er wurde verhaftet.» Seit Jahren ist er als politischer Gefangener in Haft, abhängig davon, dass ihm seine Mutter Essen, Geld und Seife bringt. Gabriela engagiert sich über verschiedene Stiftungen in verschiedenen Bildungsprojekten in Venezuela. Ausserdem unterstützt sie ihre betagten Eltern finanziell.



Robert: «Wenn Guaidó an der Macht ist, will ich zurück»

Der Unternehmensberater Robert Dietrich (28), schweizerisch-venezolanischer Doppelbürger, ist für das Studium in die Schweiz gekommen. Von der Kriminalität in seinem Land kann er aus eigener Erfahrung berichten. «Ein Kollege von mir wurde mit vorgehaltener Waffe entführt, als er in Venezuela in den Ferien war. Es ging um Lösegeld. Man kann kaum noch in den Ausgang oder Freunde treffen.»

In den letzten Monaten sei alles noch schlimmer geworden. «Es gibt keinen Rechtsstaat mehr in Venezuela. Maduro unterstützt offen brutale Schlägertruppen mit Geld und Waffen.» Wenn Guaidó an der Macht sei, werde alles besser, ist Dietrich überzeugt. Schlechter sei kaum mehr möglich. «Venezuela ist komplett zerstört. Es gibt kein Essen, keine Medikamente.» Wenn der Regierungswechsel erfolgt sei, will er zurück in das Land, in dem er aufgewachsen ist. «Beim Aufbau mitzuhelfen, ist auch die Aufgabe von denen, die ins Ausland gingen und die Möglichkeit hatten, sich auszubilden.»



Stefano: «Ich bringe Taschen voller Medikamente nach Venezuela»

Jeden Morgen öffnet Stefano Raffa, 29, als Erstes Twitter und hofft, dort die Nachricht eines Regierungswechsels zu lesen. «Wir sind ständig auf den sozialen Medien, manchmal bis 3 Uhr nachts. Viele Medien sind eingestellt worden, über Twitter erfahre ich dagegen, was los ist.»

Der Betriebswirtschaftler hilft Freunden, aber auch Unbekannten in Venezuela, indem er zum Beispiel Medikamente ins Land bringt. «Das Kind einer Bekannten ist an Leukämie erkrankt und brauchte dringend Medikamente. Ärzte haben sie mir geschenkt.» Volle Taschen mit Pillen und Ampullen ins Land zu bringen, sei aber alles andere als einfach. «Bis ich auf meiner Heimatinsel bin, muss ich drei- bis viermal das Flugzeug wechseln. Die Ampullen müssen gekühlt werden. Die Piloten helfen uns.» Es sei schön zu sehen, wie die Menschen zusammenstehen, sich gegenseitig helfen. Trotzdem: «Ich freue mich so auf ein freies Land. Ein Land ohne Hass.»



