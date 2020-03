2100 Laufrunden musste das Ehepaar drehen, bis es auf die gewünschten 42,2 Kilometer kam. Ihre Aktion auf dem 20 Meter langen Balkon ihres Apartments übertrugen die beiden live im Internet. Laut ihrer Stoppuhr liefen sie den Marathon in fünf Stunden, neun Minuten und 39 Sekunden.

«Wir haben es geschafft», erklärte der 41-jährige Extremsportler Allin auf seinem Profil auf Instagram und gratulierte sogleich seiner Frau. Denn sie lief am Samstag ihren ersten Marathon. Zugleich dankte er den virtuellen Zuschauern fürs Anfeuern. «Danke für all die Liebe und Unterstützung bei einer albernen Aktion.»

Tochter unterstützte sie

Auch die zehnjährige Tochter des Paares, Geena, war während des Marathons im Einsatz: Sie hielt Schilder mit «Start» und «Wenden» hoch und versorgte ihre Eltern mit Wasser, Snacks und anfeuernder Musik.

Ehepaar in Dubai läuft Marathon auf dem Balkon

Allin will das nächste Mal einen «grösseren, globaleren Lauf» organisieren, an dem sich noch andere Menschen beteiligen können, die trotz Ausgangssperre gerne ihre Beine bewegen wollen. Er wolle dafür sorgen, dass «die Menschen an etwas anderes denken», sagte er der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie. «Es geht darum, sich zusammenzutun, weil jeder Angst vor den Folgen des Coronavirus hat.»

Die Vereinigten Arabischen Emirate, zu denen Dubai gehört, haben wegen der Coronavirus-Pandemie strikte Ausgangsbeschränkungen verhängt. Zwischen Donnerstag und Sonntag galt eine nächtliche Ausgangssperre. In den Emiraten wurden bislang knapp 470 Infektions- und zwei Todesfälle gezählt.

Nicht die ersten Balkon-Marathonläufer

Ganz neu ist die Idee des Balkon-Marathons aber nicht. Der Franzose Elisha Nochomovitz hatte kürzlich ebenfalls einen Marathon auf seinem Balkon absolviert. Und das auf noch engerem Raum: Er lief während sechs Stunden und 48 Minuten über 6000 Mal hin und her auf seinem sieben Meter langen und ein Meter breiten Balkon, wie er in einem Post auf Instagram schreibt.

«Am Ende war es ein bisschen hart», sagt er. Durch das Hin- und Herrennen und die Drehungen sei ihm auch ein wenig schlecht geworden. Aber es habe sich gelohnt.

(jab/sda)