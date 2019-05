Eiffelturm wegen Kletterer gesperrt

Der Pariser Eiffelturm ist wegen eines Kletterers evakuiert worden. Eine Person steige ohne Erlaubnis an dem Bauwerk empor, teilte die Betreibergesellschaft am Montag mit. «Feuerwehr und Polizei sind vor Ort», hiess es. Wie viele Touristen in den Turm verlassen mussten, teilte der Betreiber nicht mit.

«Ein Kletterer wurde entdeckt», erklärte der Betreiber. «Es ist das normale Vorgehen: Wir müssen ihn daran hindern, weiterzumachen, und evakuieren deshalb den Turm.»

Am vergangenen Mittwoch hatte Paris den 130. Jahrestag der Eröffnung des Eiffelturms gefeiert.

⚠️

🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.