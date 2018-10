Einer der Saudis trug Khashoggis Kleider

Wir erinnern uns: Die erste Version, die Riad der internationalen Gemeinschaft zum Verbleib des verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi offerierte, lautete: Khashoggi hat unser Konsulat in Istanbul am 2. Oktober wohlauf verlassen und ist seither verschollen.

An dieser Ausgangsversion scheint man getüftelt zu haben, wie CNN unter Berufung türkischer Ermittlungskreise berichtet. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen demnach, wie ein Mitglied des 15-köpfigen Sauditeams, das Konsulat betritt. Der Mann trägt ein blau-weisses Hemd (siehe Bildstrecke). CNN zufolge haben türkische Ermittler ihn als Mustafa al-Madani identifiziert.

Kleidung, Bart, Brille, Grösse und Alter

Später verlässt er das Konsulat und spaziert in Istanbul umher. Das Karohemd trägt er nicht mehr, statt dessen ein Sakko und graublaues Hemd wie sie Khashoggi beim Betreten des Konsulates anhatte. Er trage auch einen falschen Bart und eine Brille, so CNN weiter. Die Schuhe aber scheint er nicht gewechselt zu haben.

Madani habe die gleich Grösse und Statur wie Khashoggi und sei zudem fast gleich alt: Madani ist 57, Khashoggi 59 Jahre alt.

Der Saudi «ist in Istanbul offensichtlich als Body Double, als Doppelgänger, eingesetzt worden», sagt ein namentlich nicht genannter türkischer Ermittler dem amerikanischen Sender.

Besuch bei der Blauen Moschee

Überwachunungskameras hielten die Bewegungen des Mannes fest, der sich offenbar als Khashoggi ausgeben wollte. Madani im blau-weissen-Hemd betrat das Konsult am 2. Oktober nach 13 Uhr. Er verlässt es in Khashoggis Kleidung kurz vor 15 Uhr.

Um 16:06 kommt er mit einem Begleiter bei der Blauen Moschee an, später, um 16:29 Uhr, nehmen ihn weitere Kameras in Istanbul auf – er trägt wieder sein blau-weisses Hemd vom Mittag. Auch einen Bart trägt er nicht mehr. Aber jetzt hat er einen Plastiksack dabei.

Im weiss-blauen Hemd und einem Plastiksack

Darin vermuten die Ermittler die Kleidung Khashoggis. Aufnahmen in der Nähe des Mövenpick Hotels, wo das saudische Team am Morgen eingecheckt hatte, zeigen, wie Madani den Platiksack wegschmeisst.

Saudische Ermittler wollten gegenüber CNN weder bestätigen noch dementieren, dass Madani als Khashoggi-Doppelgänger eingesetzt worden war.

Die offizielle Version aus Riad lautet derzeit: Zwischen Khashoggi und mehreren Personen sei es zu einer tödlichen Schlägerei gekommen. 18 saudische Staatsangehörige seien deshalb festgenommen worden, zudem seien zwei Berater des Kronprinzen Mohammed bin Salman entlassen worden.

Die saudische Führung hatte nach massivem internationalen Druck erst in der Nacht zum Samstag – über zwei Wochen nach Verschwinden des Journalisten – die Tötung Khashoggis vor zwei Wochen im Konsulat in Istanbul eingeräumt.



Das Überwachungsvideo, das den Khashoggi-Doppelgänger zeigt

BREAKING: New video shows a 'body double' wearing Jamal Khashoggi's clothes while leaving the Saudi consulate in Istanbul, in what was allegedly a plot to make it appear Khashoggi had left alive pic.twitter.com/x46ZAvEGpf