«Können niemanden davon abhalten, sich zu töten»

Am Sonntag wurde die Autopsie an der Leiche des wohlhabenden US-Financiers Jeffrey Epstein durchgeführt. Der Millionär verstarb am Samstag in einem Gefängnis in New York. Bislang drangen die Ergebnisse nicht zur Öffentlichkeit durch.

Nun kommen allerdings immer weitere Fehltritte der Beamten im US-Bundesgefängnis ans Licht. Eigentlich hätten die Wärter alle 30 Minuten nach Epstein sehen müssen. Dies war allerdings nicht der Fall. Eine Insiderin sprach von fehlendem Personal. Zur «Washington Post» sagte sie: «Wir sind stark überlastet. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich jemand umbringen konnte.»

Einer der zuständigen Wärter soll bereits am fünften Tag hintereinander Überstunden gemacht haben.

«Alles wurde von der Verwaltung verursacht»

Wie die «Washington Post» schreibt, hätte Epstein eigentlich einen Zellengenossen haben sollen. Das Gefängnis habe diesen, einen ehemaligen Polizisten, allerdings kurz zuvor verlegt und Epstein erlaubt, allein in der Zelle zu sein.

Ein Mitglied der Gefängnisbehörde sagte: «Wir können niemanden davon abhalten, sich selbst zu töten. Das Einzige, was das Büro tun kann, ist, das hinauszuschieben.» Dies habe mit Budgetkürzungen der Trump-Administration zu tun. «All dies wurde von der Verwaltung verursacht», sagte Young.

Der mysteriöse Tod von Jeffrey Epstein ist ein gefundenes Fressen für die Verschwörungstheoretiker. Auf Twitter kursieren diverse Gerüchte und Spekulationen.

Clinton wars

Der Komiker Terrence Williams veröffentlichte ein Video und beschuldigte darin die Clintons. Diese sollen beim Tod Epsteins die Finger im Spiel gehabt haben. Er schreibt: «Er hatte Informationen über Bill Clinton und jetzt ist der Mann tot.» Er fügt an: «Gestorben durch Selbstmord unter 24/7-Selbstmord-Aufsicht? Ja, genau! Wie kann das passieren?» Anschliessend forderte Williams seine Fans auf, das Video zu teilen. Einer der Fans war wohl auch der US-Präsident. Trump teilte das Video auf Twitter.

Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead



I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!



RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX — Terrence K. Williams (@w_terrence) August 10, 2019

Trump wars

Auch der US-Präsident wird mehrfach von Politikern und Nutzern in den sozialen Medien als Verantwortlicher für Epsteins Tod gesehen. Unter dem Hashtag Trumpsbodycount wurden Tausende Beiträge gepostet. Ein Nutzer postete ein Bild von Trump und Epstein und schrieb: «Trump ist jetzt an der Macht nicht Clinton. So wird es in Russland gemacht. »

Obama wars

Wie schon nach der Festnahme wurde in den sozialen Medien erneut die Theorie geteilt, dass Obama etwas damit zu tun hatte. Dem ehemaligen Präsidenten wurde vorgeworfen, Epstein im Jahr 2008 einen Deal angeboten zu haben. Dies geschah jedoch eigentlich noch unter der Bush-Administration. Nun soll Obama seine ehemaligen Kontakte bei der CIA genutzt haben, um Epstein für immer zum Schweigen zu bringen.

«Einfach zu praktisch»

Keinen Namen nannte der Demokrat und Bürgermeister von New York, Bill de Blasio. Er schrieb, dass der Tod von Epstein «einfach zu praktisch» für seine Komplizen sei. De Blasio kündigte an, dass die Komplizen nicht einfach davonkämen. Man will Gerechtigkeit für die Opfer. «Jeffrey Epstein konnte wohl vor seiner Strafe fliehen. Aber alle anderen Beteiligten, die denken, dass sie nun sicher sind, die täuschen sich.»

Jeffrey Epstein may have escaped his day in court, but if the wealthy predators involved in his sex ring think they just got away with it, they’re WRONG. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) August 10, 2019

Wieso?

Epstein wurden von der Staatsanwaltschaft auch Sexhandel und Verschwörung zum Sexhandel vorgeworfen, er soll zwischen 2002 und 2005 dutzende, teils minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Epstein plädierte auf nicht schuldig.

2008 war Epstein in dieser Sache bereits einem Bundesverfahren wegen Missbrauchsanschuldigungen entgangen, indem er eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft auf Bundesebene einging. Dem Deal hatte der damalige Staatsanwalt in Florida, Alexander Acosta, damals zugestimmt.

Der 1953 in New York geborene Epstein hat sein Vermögen vor allem als Investmentbanker gemacht und sich immer gern mit prominenten Stars und Politikern in der Öffentlichkeit gezeigt.

(fss)