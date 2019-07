Erdbeben der Stärke 6,4 erschüttert Kalifornien

Ausgerechnet am US-amerikanischen Unabhängigkeitstag hat sich im Süden des Bundesstaats Kalifornien ein Erdbeben der Stärke ereignet. Nach vorläufigen Angaben der Erdbebenwarte USGS hatte das Beben in einer Wüstenregion rund 250 Kilometer nordöstlich von Los Angeles eine Stärke von 6,4. Andere Messstationen melden eine Stärke von 6,6.

Der Erdstoss war sogar in Los Angeles und Las Vegas zu spüren. Über grössere Schäden wurde zunächst nichts bekannt. Diane Ruggiero, Geschäftsführerin einer Hotelkette in Ridgecrest, sagte zu CNN, dass das Hotel erhebliche Schäden aufweise. «Die Kronleuchter schwingen immer noch", sagte sie fünf Minuten nach dem Erdbeben, der um 10:33 Uhr (Lokalzeit) begonnen hatte.

WHOAAAAA THATS THE BIGGEST LA EARTHQUAKE IN A WHILE!!! pic.twitter.com/i5CDwT5nEm