Menschen flüchten wegen Erdbeben auf die Strasse

Ein Erdbeben mit einer Stärke von 5,7 erschütterte die türkische Hauptstadt Istanbul am Donnerstag, wie das Kandilli Observatorium und Erdbebenforschungsinstitut mitteilte.

Das Epizentrum des Bebens lag etwa 70 Kilometer westlich von Istanbul im Marmarameer, südlich der Stadt Silivri. Augenzeugen schilderten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters wie sie spürten, wie die Gebäude in der Stadt während des Bebens erschüttert wurden. Das Beben war in der Stadt kurz, aber deutlich zu spüren. Zahlreiche Einwohner rannten auf die Strasse, wo sie aus Angst vor weiteren Beben zunächst ausharrten.

Minarett zerstört

Schulen, Krankenhäuser und Einkaufszentren wurden schnell geräumt, schreibt das türkische Portal «Hürriyet». Die Telefonleitungen wurden unterbrochen, die Bürger in Istanbul konnten sich demnach nicht erreichen. Es gebe einige Nachbeben in der Stadt, was grosse Panik verursachte. Gemäss Hürriyet wurde durch das Beben ein Minarett zerstört. Meldungen über Verletzte liegen bislang noch keine vor.

Es wird seit langem befürchtet, dass ein starkes Erdbeben Istanbul trifft. Experten warnen, dass viele Gebäude einem heftigen Erdstoss nicht widerstehen würden und die Stadt insgesamt unzureichend vorbereitet sei.

More photos from the streets of #Istanbul after the earthquake. Everyone went out to streets.



Photo credits to @dhari_md #deprem #turkey pic.twitter.com/lKaInBQcfH