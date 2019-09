So macht eine Ex-CIA-Agentin Wahlkampf

Mit einem Werbespot, der als Trailer für einen actiongeladenen Hollywood-Film durchgehen könnte, kandidiert Valerie Plame für den US-Kongress. Genauer: Für einen Sitz im Wahlbezirk von New Mexico.

Die ehemalige CIA-Agentin wühlt im Clip ordentlich Staub auf, nicht nur mit ihrer rasanten Fahrt durch die Wüste, sondern auch mit ihren Aussagen. «Jetzt bewerbe ich mich für den Kongress, weil wir uns bei der nationalen Sicherheit, dem Gesundheitswesen und den Frauenrechten rückwärts bewegen.»

Plame hatte ihren Job bei der CIA verloren, nachdem ihre Identität durch einen Bericht in der «New York Times» aufgeflogen war. Ihr damaliger Ehemann, der Diplomat Joseph Wilson, hatte eine Behauptung der US-Regierung als haltlos verworfen. Es ging um den früheren irakischen Machthaber Saddam Hussein, der angeblich im westafrikanischen Niger Uran zu kaufen versucht hatte. Die falsche Uran-Behauptung war eines der Argumente, mit denen der damalige US-Präsident George W. Bush die Invasion des Irak begründete.

Racheakte der Regierung

Valerie Plame ist sicher, dass ihre Enttarnung als Geheimagentin ein Racheakt der Regierung war. «Meine Karriere in der CIA wurde durch Parteipolitik abgeschnitten, aber ich bin nicht damit fertig, meinem Land zu dienen», sagt sie im Spot weiter.

Das Video, das derzeit viralgeht, zeigt auch ein Foto von I. Lewis Scooter Libby, einem Beamten der Bush-Regierung, der verurteilt worden war, weil er während der Untersuchung von Plames Entlarvung gelogen hatte. Im vergangenem Jahr habe Präsident Trump Libby jedoch begnadigt, fügt Plame hinzu.

«So lehrt die CIA das Fahren»

Am Ende ihres Wahlvideos dreht die Ex-Agentin ihren Sportwagen per Vollbremsung um die eigene Achse, steigt aus, setzt die Sonnenbrille auf und erklärt dem Zuschauer: «Ja, die CIA bringt uns wirklich bei, so zu fahren.»

Plame ist eine von zehn Personen, die derzeit um einen frei werdenden Sitz im Wahlbezirk New Mexico kämpfen, wo die 55-Jährige mit ihrer Familie lebt. Ihr turbulentes Leben wurde 2010 in «Fair Game» mit Naomi Watts und Sean Penn verfilmt.

