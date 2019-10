Explosion auf iranischem Tanker nahe Saudiarabien

Auf einem iranischen Tanker in der Nähe der saudiarabischen Hafenstadt Dschidda im Roten Meer hat sich einem Medienbericht zufolge eine Explosion ereignet.

Das Schiff sei schwer beschädigt, es laufe Öl in das Rote Meer, berichtete die halbamtliche Nachrichtenagentur Isna am Freitag ohne Angaben von Quellen.

Der Tanker gehöre der Nationalen Iranischen Ölgesellschaft und liege etwa 60 Meilen vor Dschidda. Der Besitzer des Schiffes – die nationale iranische Ölgesellschaft – spricht von zwei Raketen, die den Tanker getroffen hätten. Der Agentur zufolge vermuten Experten einen terroristischen Angriff.

#BREAKING: Reports show that the attack on #Iran's oil tanker #Sinopa is not carried-out directly by Royal #SaudiArabia Navy in #RedSea near #Jeddah. Sources close to Iranian owner of the ship claim that is a sabotage is most likely carried-out by #AlQaeda on request of #KSA! pic.twitter.com/qpxtRaW4Og