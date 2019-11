Explosion in Bergwerk – 30 Kumpel eingeschlossen

In der Bergbaugrube Teutschenthal, in der Nähe von Leipzig, hat es am Freitagmorgen gegen 9 Uhr eine Explosion gegeben. Gemäss deutschen Medien soll es mindestens zwei Verletzte geben. Zudem sollen über 30 Kumpel in rund 700 Meter unter Tage eingeschlossen sein, jedoch im Sicherheitsbereich, wie die «Mitteldeutsche Zeitung» schreibt.

Die Sauerstoffzufuhr sei gewährleistet, wie ein Sprecher des Landesbergamts in Halle der Zeitung sagt. Die Arbeiter könnten später über einen intakten Schacht an die Erdoberfläche gebracht werden.

Ein Grossaufgebot von Rettungskräften sei vor Ort. Weitere Informationen, unter anderem wie es zur Explosion kam, lagen zunächst nicht vor.

(kat)