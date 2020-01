Explosion in Houston – Polizei sperrt Strassen

In der US-Metropole Houston hat sich am Freitag eine Explosion ereignet. Polizeipatrouillen sperrten die Strassen rund um das betroffene Gebäude ab, wie die Polizei der texanischen Stadt auf Twitter mitteilte.

Der Knall sei meilenweit zu hören gewesen, meldete der Sender ABC13. Auf einem Foto waren Rauch und Trümmer zu sehen. Laut dem Sender KHOU11 liess die Explosion Wände wackeln und Fenster vibrieren.

Verschiedene Bewohner der Stadt kommentierten auf Twitter, dass auch ihre Häuser gewackelt hätten oder dass sie aus dem Schlaf gerissen worden seien. Die Explosion soll sich um 4.27 Uhr Ortszeit (11.27 Uhr MEZ) ereignet haben.

Major explosion in Northwest Houston, neat Clay & Gessner. Did you hear it this morning? HPD blocking off the “hot zone” — Clay, Gessner, Steffani, and Genard @abc13houston #breaking #houston #traffic pic.twitter.com/JTddN7NFYl — Katherine Whaley (@KatherineABC13) January 24, 2020

WHAT??? Oh my goodness. This will be madness here today...



"Massive explosion reported at a building in Houston, Texas" https://t.co/UYBBFJWsAe — :crown:𝕸𝖎𝖈𝖍𝖊𝖑𝖊 𝕷𝖊𝖊:crown: (@Hiddles_World) January 24, 2020





Explosion of building: 4500 Gessner. Patrol units blocking off streets in the area. HFD responding. #hounews #houtraffic CC8 — Houston Police (@houstonpolice) January 24, 2020

(sda)