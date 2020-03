Mann sprengt sich bei US-Botschaft in die Luft

An der US-Botschaft in der tunesischen Hauptstadt Tunis hat offenbar ein Selbstmordattentäter eine Bombe gezündet. Augenzeugen berichteten lokalen Medien davon, dass sich ein Mann auf einem Motorroller an einer Polizeiwache des Botschaftsgeländes in die Luft gesprengt habe.

Bilder in sozialen Medien zeigten einen beschädigten Wachposten und ein teilweise zerstörtes Polizeifahrzeug. Ob es neben dem Attentäter weitere Opfer gegeben hat, war zunächst unklar. Die US-Botschaft in Tunis ist schwer gesichert. In Tunesien kommt es immer wieder zu Attentaten auf Sicherheitskräfte.

Tunisie : Un individu à moto s’est fait exploser, probablement avec une ceinture d’explosifs, visant une patrouille de sécurité sur la route adjacente à l’ambassade des États-Unis. Il n’y a pas de victimes, sauf pour le terroriste qui s’est fait exploser.#Tunis pic.twitter.com/wie0dPkfZM — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) March 6, 2020

(sda)