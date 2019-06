Federers Shoppingtour sorgt für Chaos in London

Roger Federer sorgt vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon für chaotische Zustände in der Londoner Innenstadt. Während der Sportstar zusammen mit seiner Frau Mirka im Laden seines Ausrüsters Uniqlo seelenruhig einkaufte, versammelten sich vor der Filiale an der High Street im Stadtteil Kensington zahlreiche Fans.

Sie versuchten, durch das Schaufenster einen Blick auf ihr Idol zu erhaschen. Rein konnten sie nicht – der Laden wurde exklusiv für den 37-jährigen Schweizer geschlossen.

In der Zwischenzeit bildete sich draussen ein riesiger Stau. Sogar die Polizei musste ausrücken und für Ordnung sorgen. Wie ein Anwesender der «Daily Mail» berichtet, hätten Leute einfach ihre Autos verlassen und seien zum Laden gerannt.

Doch nicht alle teilen die Freude der Fans. So heisst es auf Twitter: «Federer, du bist zwar eine Legende. Es war aber trotzdem nicht cool, dass du mit deinem Wagen den Verkehr aufgehalten hast, um im Uniqlo-Laden shoppen zu gehen.»

Federer, you’re a Legend BUT it was very uncool for your black van & cars to stop all traffic on Broadway in Wimbledon at 13:20 today so you could shop in @UNIQLO_UK Police came! You parked on double yellow lines, tailback took 25 minutes to clear.@rogerfederer@lovewimbledon pic.twitter.com/xEfYX6DgXD