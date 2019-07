Bei dieser Party ging etwas ziemlich schief

Bei einer Gender Reveal Party laden werdende Eltern zu einer Party ein, um ihren Freunden und Verwandten zu verraten, welches Geschlecht ihr Nachwuchs haben wird. Vor allem in den USA boomen diese Feste. Wie aber ein Video aus Australien zeigt, ist dieser Trend nicht ganz unproblematisch.

In Brisbane endete eine Gender-Reveal-Party fast in einem Drama. Wie im Video zu sehen ist, verläuft zunächst alles nach Plan. Das Auto ist in blauen Rauch gehüllt – damit verkünden die werdenden Eltern, dass ihr Nachwuchs ein Junge wird. Rosa steht hingegen für Mädchen.

Doch plötzlich geht das Fahrzeug mitten auf der Strasse in Flammen auf. Der blaue Rauch wird komplett schwarz. Immerhin kann der Fahrer unverletzt aussteigen.

Nicht der erste Vorfall

Die Aufnahmen entstanden bereits letztes Jahr. Die Polizei veröffentlichte diese nun als Warnung vor sogenannten Burnouts. Bei einem Burnout bleibt das Auto auf der Stelle stehen, die Reifen drehen sich dabei sehr schnell. Durch die Reibung zwischen den Reifen und der Fahrbahn erwärmt sich der Gummi und beginnt schliesslich zu rauchen.

Laut der Polizei von Queensland ist es nicht der erste Vorfall. Mehrere Autos gingen schon in Flammen auf, Personen wurden festgenommen. Auch der 29-jährige Fahrer aus dem Video wurde angezeigt.





