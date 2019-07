Flüge nach Kairo wegen «IS-Aktivität» gestrichen

Mehrere Flugpassagiere waren am Wochenende an den Flughäfen in Kairo und London gestrandet, nachdem British Airways angekündigt hatte, die Fluge von und nach Kairo zu streichen.

In einem ausgeteilten Informationspapier teilte British Airways mit, dass die Flüge aus Sicherheitsgründen gestrichen wurden: «Wir würden niemals einen Flug durchführen, wenn wir die Sicherheit nicht garantieren könnten.» Die Flüge nach Kairo werden für eine Woche unterbrochen.

Laut «Dailymail» soll hinter dem Entscheid die erhöhte Terroraktivität in der Region stehen. Kämpfer des Islamischen Staates sind seit Längerem auf der Sinai-Halbinsel aktiv. Jetzt wird aber befürchtet, dass sie ihr Operationsgebiet vergrössert haben und auch in der ägyptischen Hauptstadt aktiv sind.

Lufthansa fliegt wieder nach Kairo

Am 31. Oktober 2015 verübte der Islamische Staat einen Terroranschlag auf den Kogalymavia-Flug 9268. Das Flugzeug war auf dem Weg von Sharm al-Sheikh nach Sankt Petersburg, als über der Sinai-Halbinsel eine Bombe an Bord explodierte. 224 Personen kamen dabei ums Leben.

Currently about to board a @British_Airways flight to Cairo and it’s cancelled. Not for a day. Not for two days but for seven. Security risk. Someone knows something we don’t. pic.twitter.com/oGQsSByP35