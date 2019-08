Flugbetrieb in Hongkong läuft wieder

Nach der Streichung aller Flüge am Hongkong Airport aufgrund der Proteste gegen Polizeigewalt ist der Flugbetrieb am Dienstag wieder angelaufen. Dies bestätigte die Flughafenverwaltung am Dienstagmorgen.

Allerdings sei noch nicht abzusehen, wann wieder mit einer störungsfreien Rückkehr zum normalen Flugplan zu rechnen ist, hiess es. Auf der Webseite des Flughafens waren am Morgen noch immer zahlreiche Verbindungen mit dem Hinweis «canceled» versehen. Wie ein Flughafensprecher zudem mitteilte, liefe das Einchecken von Passagieren am Dienstagmorgen wieder flächendeckend an. Die Informationstafeln zeigten ausserdem, dass die Abflüge einiger Maschinen kurz bevorstanden.

Wichtiges Drehkreuz

Die Fluggesellschaft Cathay Pacific erklärte am Dienstag, es seien rund 200 Flüge gestrichen worden. Die Vorzeigeairline von Hongkong werde lediglich eine begrenzte Anzahl von Starts und Landungen durchführen, hiess es. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei anderen Fluggesellschaften, etwa Emirates.

«Wer mit dem Feuer spielt, kommt darin um»

Aus Wut über die ausufernde Polizeigewalt hatte Hongkongs Protestbewegung den Betrieb auf dem Flughafen der Millionenstadt am Montag zum Erliegen gebracht. Tausende Demonstranten belagerten die Abflugs- und Ankunftshalle. Der Airport, einer der geschäftigsten weltweit und ein zentrales Drehkreuz für Langstreckenflüge über China und Südostasien, strich deshalb ab dem Montagnachmittag sämtliche Flüge für den Tag.

Peking verschärft den Ton

Die Zentralregierung in Peking zeigt sich empört über die Proteste. Sie verschärfte zuletzt ihre Warnungen an die Demonstranten und erklärte, die Protestbewegung weise «Anzeichen des Terrorismus» auf.

Die US-Regierung wiederum rief am Montag die Konfliktparteien in der chinesischen Sonderverwaltungszone zu Zurückhaltung auf. «Die Vereinigten Staaten mahnen alle Seiten dazu, von Gewalt Abstand zu nehmen», sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter in Washington.

(chk/sda)