Flugzeug bricht Landung in letzter Sekunde ab

In den vergangenen Tagen hat in Spanien der Wintersturm Gloria gewütet. Mindestens elf Menschen kamen ums Leben, zahlreiche Strassen wurden überschwemmt und Gebäude beschädigt. Einige Menschen werden noch vermisst. Der Sturm erreichte Windgeschwindigkeiten von über 100 km/h.

Bei solchen Verhältnissen ein Flugzeug zu landen, erscheint Laien schier unmöglich. Der Pilot einer Ryanair-Maschine versuchte es am Montag trotzdem und steuerte die Landebahn des Flughafens von Valencia an. Ein Planespotter hielt den dramatischen Moment in einem Video fest.

Bereits während des Anflugs ist deutlich zu sehen, wie die Boeing 737 durchgeschüttelt wird. Kurz bevor sie auf der Piste aufsetzt, wird sie von Winden seitlich gedreht. In letzter Sekunde startet der Pilot durch.

Das Flugzeug konnte schliesslich an einem anderen Flughafen sicher landen. Der Augenzeuge, der die eindrückliche Szene gefilmt hat, berichtet gegenüber lokalen Medien, dass mehrere Flieger durchstarten mussten an diesem Tag. «Nur wenige Piloten schafften es zu landen.»

