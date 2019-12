Eine Person stirbt bei Flugzeugabsturz

Im Pinzgau, Salzburg, ist am Samstag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Unglücksstelle befindet sich in Bruck. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. «Wir haben drei Verletzte, es könnte auch noch einer mehr sein» erklärte der Einsatzleiter des Roten Kreuzes, Anton Voithofer, in einer ersten Reaktion gegenüber der APA.

Später wurde klar, ein Mensch ist bei dem Unglück ums Leben gekommen. Zwei Insassen der Maschine, ein Mann und eine Frau, erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit einem Notarzthubschrauber ins Spital nach Zell am See beziehungsweise mit der Rettung in das Krankenhaus nach Schwarzach gebracht.

Nebel und Schneefall hatten die Suche nach der Absturzstelle im Bereich der sogenannten Erlhofplatte massiv erschwert. «Oben schneit es, unten regnet es und es herrscht Nebel», so Voithofer und erklärt weiter: «Der Unglücksort liegt mitten im Wald, man kann nicht hinfahren.»



(red)